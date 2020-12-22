استعيدي جمال ونضارة وجهك ماسكات طبيعية من مطبخك

استعيدي جمال ونضارة وجهك وصفات طبيعية من مطبخك، تشتكي جميع البنات من فترات تجد بشرتها بها جافة وغامقة وغير نضرة ، فتذهب للبحث عن منتجات لعلاج وتفتيح البشرة وإرجاع نضارتها وإشراقها من جديد، ولكن المنتجات الكيميائية تضر البشرة أكثر من معالجتها، وعلي المدي البعيد تظهر لها العديد من المخاطر، ومن الممكن أن تؤدي إلي أمراض جسيمة، لذا سنعرض لك اليوم وصفات طبيعية من داخل مطبخك تساعدك في استعادة الحيوية و النضارة والجمال واللمعان لبشرتك، وبدون أي أضرار، وغير مكلفة أيضا .

أولا وصفة لترطيب البشرة

تعمل هذه الوصفة إعطائك بشرة نضرة صافية متألقة، تظهر فيها البشرة خالية من أي دهون أو لمعان.

لتحضير الوصفة : اخلطي ملعقة كبيرة من العسل مع 5 ملاعق من الشوفان الجاف (استخدمي محضر الطعام حتى تحصلي على قوام ناعم كالمسحوق)، ثم أضيفي ملعقتين من الزبادي، ثم قومي بوضع الخليط علي وجهك واتركيه تقريبا ثلث ساعة، وقومي بغسل وجهك بالماء الدافئ .

ثانيا وصفة للتنظيف العميق للبشرة

تعمل هذه الوصفة علي تنظيف البشرة وتمنع ظهر حبوب بالبشرة، أو أي مشكلة أخري.

لتحضير الوصفة : قومي بهرس ربع كوب من الفراولة واخلطيهم مع نصف كوب من الزبادي ومعلقة من مطحون الأرز، وضعيها علي وجهك واتركيها حوالي 20 دقيقة، ثم قومي بغسل وجهك جيدا.

ثالثا وصفة للحصول علي بشرة ناعمة جذابة

تعمل هذه الوصفة علي الحد من الالتهاب والاحمرار والتهيج بالبشرة وتعطينا بشرة ناعمة ونظيفة . طريقة التحضير : اهرسي ثمرة أفوكادو في أحد القوالب وأضيفي إليها ملعقة من العسل وملعقة من زيت الجوجوبا واخلطي المكونات جيدًا، ثم قومي بوضع الماسك على وجهكِ لمدة ربع ساعة تقريبا، ثم قومي بغسل وجهك جيدا.

رابعا وصفة لتفتيح الوجه

ساعد هذه الوصفة على تبييض لون بشرتكِ وعلاج حب الشباب، وتعمل على توحيد لون البشرة والتخفيف من آثار الندوب والتصبغات، طريقة التحضير :امزجي ملعقة كبيرة من مهروس القرع العسلي مع ملعقتين من عصير الليمون ومعلقة من العسل، وضعي الماسك على وجهكِ 10 دقائق تقريبا، ثم قومي بغسل وجهكِ واستمتعي ببشرة نضرة ومشرقة .