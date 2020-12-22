كريم الكولاجين الطبيعي لشد البشرة ونضارتها وشد ترهلات الجسم

شد البشرة ونضارتها وشد ترهلات الجسم ، لشد البشرة يجب استخدام المكون الجبار وهو اللبان الدكر الذي يحتوي على الزيوت الطيارة كما يحتوي على مواد الراتنجية وهذه المواد تستخدم في علاج المشاكل الجمالية والصحية لذلك يستخدم اللبان الدكر في علاج وشد ترهلات الجسم . شد البشرة ونضارتها وشد ترهلات الجسم بكريم الكولاجين شد البشرة ونضارتها وشد ترهلات الجسم بكريم الكولاجين قد يجهل الكثير منا أهمية لبان الدكر ألتجميله والآن سوف نقدم لكم أهميته وكيفية تخضيره . مكونات كريم الكولاجين الطبيعي ماء مغلي بمقدار كوب واحد فقط .

3 ملاعق كبيرة من اللبان الدكر .

كريم مرطب أو فازلين طبيعي عبوة حجم 250مل لتر . طريقة تحضير واستخدام كريم الكولاجين الطبيعي نحضر وعاء ونضع به الماء المغلي ونضيف إليه 3 ملاعق اللبان الدكر .

ثم نقوم بتغطية الوعاء ونتركه لمدة 3 أيام متتالية .

سوف تلاحظين أن لون الماء تغير إلى اللون الأبيض ، نقوم بتصفية اللبان ثم نأخذ الماء الناتج .

ونقوم بوضع الماء الناتج من اللبان على الكريم ونقلبهم جيداً حتى يصبح خليط كريمي متجانس .

ثم نقوم بتوزيع الكريم على المناطق المترهلة المراد شدها ، ونتركها حتى يجف تماماً يتشربه الجسم مع التدليك المستمر في البشرة حتى ننشط الدورة الدموية الموجودة في الجسم وتقوم بشد الجسم المترهل .

. يجب الاستمرار على هذه الكريم مرة يوماً وسوف تلاحظين الفرق في شد الجسم المترهل والقضاء على الترهل نهائياً . مكونات كريم الكولاجين الطبيعيطريقة تحضير واستخدام كريم الكولاجين الطبيعي طريقة عمل كريم اللبان الدكر مع النشا طريقة عمل كريم اللبان الدكر مع النشا اللبان الدكر يعمل على تفتيح المناطق الحساسة ويقضي على البقع الداكنة وسوف نقدم لكم وصفة لشد ترهلات الجسم وهي :- مكونات كريم اللبان الدكر مع النشا لشد الجسم ملعقة واحدة كبيرة من النشا .

ملعقة واحدة كبيرة من اللبن البودر .

3 كبسولات من فيتامين E .

كوب منقوع اللبان الدكر ( كما تم تخضيره في الوصفة الأولي ) . طريقة تحضير واستخدام كريم النشا ولبان الدكر نحضر وعاء ونضعه على نار هادئة ونضيف إليه ملعقة النشا ومعلقة الحليب البودر .

ونقلبهم ثم نضيف اليهم بالتدريج منقوع اللبان الدكر ونقلبهم سوياً حتى يصبح خليط كريمي ناعم .

يجب عدم ترك الخليط على النار لفترة طويلة حتى لا يحدث كتل في الكريم .

بعد أن يبرد الخليط نضيف إليه كبسولات فيتامين E .

بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على المناطق المراد شدها وسوف تلاحظين الفرق ولكن يجب الاستمرار عليه مرة يومياً .

يمكن ترك الكريم على الجسم دون غسله لأنه مكون من مواد طبيعيه .

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