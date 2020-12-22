كنز معجزه لانبات فراغات الشعر ومنع تساقطه نهائيا ومحاربه الصلع ونموه بغزاره دون توقف سينبهر كل من حولك بشعرك

انبات فراغات الشعر ومنع تساقطه ومحاربه الصلع يحتوي زيت الثوم على كثير من الخصائص التي تعمل على إنبات ونمو الشعر سريعاً، حيث يتم استخدامه مع خلط بعض من المكونات الطبيعية المختلفة التي تساعد في حل الكثير من مشاكل الشعر التي لا تنتهي، حيث أن الشعر يتعرض لكثير من المشكلات التي تجعله يتساقط وينمو بصعوبة كبيرة جداً.

انبات فراغات الشعر ومنع تساقطه ومحاربه الصلع

هناك الكثير من الطرق الذي يدخل بها زيت الثوم ويستخدم لإنبات ونمو الشعر ومنع التساقط، حيث ان الثوم من النباتات التي تحتوي على عناصر غذائية والألياف والبروتينات والحديد والأملاح المعدنية وغيرها من العناصر الطبيعية المفيدة ومن أهم استخدامات الثوم ما يلي:

الثوم وزيت الخروع وزيت الزيتون:

قومي باستخدام تلك الوصفة عن طريق عصر بعض من فصوص الثوم في الخلاط الكهربائي، ومن ثم يتم تصفيته للتخلص من كافة الشوائب، ومشطي الشعر وقسميه ثم يتم وضع عصير الثوم بين خصلات الشعر خاصة بالمناطق الفارغة وتدلك فروة الرأس ويترك بمدة 15 دقيقة بعدها يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، بعدها احضري وعاء واخلطي القليل من زيت الخروع وزيت الزيتون ودلكي الشعر بالخليط واتركيه لمدة 4 ساعات ويفضل استخدامها قبل النوم وغسل الشعر في اليوم التالي، فهذه الطريقة تساهم في إنبات الشعر ونموه سريعاً ومنع تساقطه.

الثوم والجرجير:

اخلطي القليل من فصوص الثوم مع نصف حزمة جرجير وقليل من زيت الزيتون وضعيهم في الخلاط الكهربائي لكي يصبح ليناً، ومن ثم يتم ترك الخليط خارج الثلاجة لمدة 3 أيام حتى أن يتخمر جيداً، ويوضع بعد ذلك في الثلاجة لعدم تعفنه ثم يوضع الخليط على خصلات الشعر وتغطيته ويترك لمدة ساعتين، ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو جيداً ويكرر استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.