الفطيرة التركية السحريه بعجينه اسفنجية قطنية وهشه فائقة الطراوة بدون عجن بطعم خطييير

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الفطيرة التركية من أحد أنواع الفطائر اللذيذة والشهية والتي ترغب كل أم أن تقوم بتحضيرها بنفسها في المنزل، وسوف نستعرض لكم طريقة تحضير الفطيرة التركية بالتفصيل.
طريقة عمل الفطيرة التركية
تحتاجين لتحضير الفطيرة التركية بعض من المقادير والخطوات التي تتمثل في الآتي:مقادير عمل الفطيرة التركية:
- 700 جرام دقيق.
- 200 مل ماء فاتر.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 200 جرام لبن الزبادي.
- 200 جرام زيتون أسود مقطع.
- 125 مل زيت نباتي.
- 2/1 كوب من زيت الزيتون.
- 1 بيضة كبيرة الحجم.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
- 1 ملعقة كبيرة حبة البركة.
- حزمة بقدونس مفروم ناعم.
- قرن فلفل احمر حار مفروم ناعم.
- 250 جرام جبنة الحلوم.
- 400 جرام جبنة الكسار التركية.
- 1 ملعقة كبيرة كبار مفروم ناعم.
- صفار بيضة.
- احضري وعاء العجانة واخلطي به الماء والزيت والزبادي والخميرة والسكر والبيض، يضاف الدقيق لوعاء العجن تدريجياً ولمدة 5 دقائق، ثم يضاف الملح واعجني مرة أخرة.
- يتم نقل العجينة لوعاء مدهون بكمية قليلة من الزيت وتغطيتها واتركيه بمكان دافئ لتتخمر ويتضاعف حجمها.
- ثم يتم خلط الثوم المفروم والبقدونس المفروم وجبنة الحلوم والكسار والموزاريلا والزيتون والفلفل الأحمر وحبة البركة والكبار وزيت الزيتون واتركيه جانباً بعد خلطه للحشو.
- قسمي العجين إلى قسمين كل قسم على هيئة كرات متوسطة الحجم، ثم قومي برش القليل من الدقيق على سطح المطبخ وافردي كرات العجين عليها واجعليها بشكل بيضاوي ومن ثم يوضع كمية من الحشو.
- اثني أطراف العجينة للداخل مع ترك منتصف الحشو مكشوف بشكل طولي حتى تحصلين على هيئة قارب، قومي بسط قوارب العجين باستخدام اليد بصينية الفرن المدهونة بقليل من الزيت والدقيق.
- قومي بخبز الفطائر بالفرن على درجة حرارة 260 درجة مئوية ولمدة 10 دقائق لكي تتحمر وبالهناء والشفاء.
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