الفطيرة التركية السحريه بعجينه اسفنجية قطنية وهشه فائقة الطراوة بدون عجن بطعم خطييير

الفطيرة التركية من أحد أنواع الفطائر اللذيذة والشهية والتي ترغب كل أم أن تقوم بتحضيرها بنفسها في المنزل، وسوف نستعرض لكم طريقة تحضير الفطيرة التركية بالتفصيل.

تحتاجين لتحضير الفطيرة التركية بعض من المقادير والخطوات التي تتمثل في الآتي:

700 جرام دقيق.

200 مل ماء فاتر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

200 جرام لبن الزبادي.

200 جرام زيتون أسود مقطع.

125 مل زيت نباتي.

2/1 كوب من زيت الزيتون.

1 بيضة كبيرة الحجم.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة حبة البركة.

حزمة بقدونس مفروم ناعم.

قرن فلفل احمر حار مفروم ناعم.

250 جرام جبنة الحلوم.

400 جرام جبنة الكسار التركية.

1 ملعقة كبيرة كبار مفروم ناعم.

صفار بيضة.