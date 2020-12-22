كنز لعمل بروتين طبيعي للشعر الخشن وتنعيمة في دقائق ومن أول استخدام

كنز لعمل بروتين طبيعي للشعر، بروتين الشعر هو علاج كيميائي أصبح يُستخدم بشكل كبير في صالونات التجميل، حيث يعمل البروتين على فرد الشعر المجعد وكذلك تنعيم الشعر الجاف أو المتقصف، ويتم تطبيقه على الشعر باستخدام الحرارة العالية، وتستمر فاعلية هذا النوع من العلاج ما يقارب الستة أشهر، وقد يصل في بعض الأحيان إلى سنة كاملة، وهذا يعتمد على مدى الاهتمام بالشعر وترطيبه وعدم استخدام شامبو كيميائي عند غسله.

ولكن بالطبع فإن المواد الكيميائية الموجودة في البروتين تضر الشعر على المدى البعيد، وتسبب لها الجفاف الشديد وأحياناً التساقط على المدى البعيد، لذلك لا ينصح باستخدامه بشكل كبير، حيث يمكن استبداله بخلطات طبيعية تعمل عمل البروتين ولكن دون أن تسبب أي أضرار للشعر.

كنز لعمل بروتين طبيعي للشعر الخشن

بروتين طبيعي للشعر بالبيض

يتم في هذه الطريقة خلط حبة صغيرة من الأفوكادو بعد تقشيرها مع صفار حبة واحدة من البيض في الخلاط، وبعد ذلك يتم إضافة ربع كوب من جوز الهند إلى الخلاط وإعادة الخلط مرة أخرى، وبعد ذلك يتم تطبيق الخليط على الشعر بعد غسله وتنظيفه جيداً، ويترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبي او البلسم، ويمكن تكرار هذه الطريقة مرة أو مرتين في الأٍسبوع.

بروتين البيض والعسل

نعتمد على البيض أيضاً في هذه الطريقة، حيث يتم خلط صفار حبة من البيض مع ملعقة كبيرة من العسل ونفس المقدار من زيت اللوز، وبعدها يطبق الخليط كما وضحنا في الطريقة الاولى، ويمكن تكرار هذه الطريقة أكثر من مرة بالأسبوع الواحد.

وصفة الحليب وجوز الهند

يتم استخدام حليب جوز الهند فقط في هذه الطريقة، وهذا لأن هذا الحليب غني بالأحماض الدهنية المشبعة والعديد من الفيتامينات التي ترطب الشعر وتقويه وتمنحه مظهر أكثر انسيابية، ولاستخدامه يتم تدفئة ثلث كوب منه على النار، وبعد ذلك يتم فرك فروة الرأس ببعض من الحليب الدافئ، وبعدها يتم توزيع بقية الحليب على الشعر ويتم بعدها تغطية الشعر بكيس بلاستيكي ويٌترك لليلة كاملة وبعد ذلك يُغسل بالماء الفاتر والبلسم، ويمكن عمل هذه الطريقة ثلاث مرات بالأسبوع.