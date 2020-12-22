سر من أسرار الهنود ضعيها دقائق علي شعرك يطول بجنون ولن يتوقف عن النمو بغزارة

سر من أسرار الهنود ضعيها دقائق علي شعرك يطول بجنون إن الشعر هو زينة المرأة ويؤثر بدرجة كبيرة جدا على المظهر العام لها وإذا كان شعرها كثيف وصحي وقوي يزداد ثقتها بنفسها ويزداد جمالها، لذا تسعى المرأة دائما الى البحث عن المستحضرات والوصفات الطبيعية الهندية وأسرار الهنود في وصفات الشعر والتي تعمل على العناية الكاملة بالشعر ومنعه من التلف تابعي معنا أفضل الخلطات الهندية لتطويل وتكثيف الشعر في أسرع وقت.

سر من أسرار الهنود ضعيها دقائق علي شعرك يطول بجنون

استخدام الوصفات الطبيعية لعلاج تساقط الشعر وتكثيفه، من العلاجات الفعاله جدا وينصح دائما باستعمالها منها التالي،

اضافة ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقتين من الجل المستخلص من الصبار.

أربع ملاعق من زيت اللافندر.

بشر بصله صغيره واخد الماء المستخلص منها.

يتم اضافه الجيل الي زيت الزيتون على النار ثم يضاف زيت اللافندر وماء البصل ثم يتم إغلاق النار ويتم الخلط جيدا.

يتم وضع الخليط على فروة الرأس لمدة تلت ساعة ويغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ.

تكرر مرة اسبوعيا.

اضافة نصف كأس من زيت جوز الهند إلى ربع كأس من زيت الزيتون على النار حتى يتم الغليان.

يتم وضع خليط الزيت على كأس من الحلبة البودرة ويتم الخلط جيدا.

يوضع على فروة الرأس وتدلك جيدا ويترك لمده تلت ساعة ثم يغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ.

يوجد العديد من العوامل التي تؤدي إلى تساقط الشعر منها،

نقص الفيتامينات والمعادن الموجودة بالجسم.

التأثر بالعوامل النفسية.

الحمل والرضاعة.

ضعف فروة الرأس.

عوامل وراثيه.

استخدام الشامبو ومستحضرات الشعر الغير موثوق فيها والتي تضر الشعر.

لذا ينصح باستخدام المستحضرات المضمونة، المصنعة من المواد المفيدة للشعر او استخدام الوصفات الطبيعية المنزلية التي تغذي الشعر وتنعمه وتقويه.

استخدام الوصفات الطبيعية للشعر المتساقط بانتظام واستمرار يعطي نتائج مذهلة للشعر ولابد من الصبر حتى تتخلصي من هذه المشكلة المزعجة لذا قدمنا بعض الوصفات الطبيعية للتخلص من مشكلة التساقط والحصول على شعر صحي وقوي ولامع.