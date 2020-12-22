يوجد أعداد ما لا نهاية من الطعام في جميع أنحاء العالم وكل دولة لها طعام معين يميزها ولكن نجد أن المعجنات هي الأشهر عالمياً في جميع دول العالم وخاصةً في العالم العربي فهي من أكثر الوجبات الشهية والتي يتم تشكيلها على أكثر من وجبة حيث يوجد البيتزا والفطائر والحلويات الشهية وتعتبر وجبة صالحة لجميع الأوقات صباحاً ومساءً ويمكن تناولها بجانب المشروبات الساخنة أو مقبلات الطعام لذلك فهي مميزة ومفضلة لدى الكثير فهي سهلة الهضم وغير مسببة لأيّ أضرار في المعدة وتصبح المعجنات شهية كلما كانت خفيفة وتعتبر مفضلة لدى كثير من الأطفال خاصةً المعجنات ذات الحشوة، لا تخلو جميع البيوت من المعجنات يومياً ويبحث الجميع عن طريقة جيدة لصنع المعجنات لذلك نقوم بعرض طريقة المعجنات بطريقة رائعة وشهية من خلال هذا المقال. مكونات العجينة القطنية الهشة نصف كيلو من الدقيق وتقديرهم إلي ثلاث أكواب متوسطة الحجم.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من البيكنج باودر.

ملعقتين صغيرتين من الخميرة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من حليب البودرة.

ملعقتين صغيرتين من السكر البودرة. ويمكن استبدالها بالسكر الأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب صغير من الزبدة.

نصف كوب من الماء الدافئ. طريقة تحضير المعجنات نقوم بتحضير الخميرة أولاً. نضع السكر والخميرة ثم نقوم بوضع ماء دافئ حسب الحاجة مع التقليب حتى يذوب السكر والخميرة نتركهم جانباً. نحضر طبق واسع حتى يستوعب المكونات ونضع الدقيق ونضع كلاً من الملح والبيكنج باودر. ونقوم بتقليب المكونات معاً حتى تندمج بالملعقة. ثم نقوم بإضافة الزبدة بالتدريج ثم نقوم بعجن جميع المكونات جيداً يتحول العجن من الملعقة إلي اليد. ثم نقوم بوضع الخميرة ونعجن جيداً ونضع الماء الدافئ حسب الحاجة مع استمرار العجن لمدة عشرون دقيقة وكلما زادت فترة العجن باليد ذادت خفة العجينة مما يجعلها أكثر شهية. ثم نقوم بترك العجينة لمدة ساعة حتى تستريح. وبعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلي قطع دائرية أو أصابع طويلة حسب الرغبة. نضع الصينية في الفرن الذي سبق تجهيزه من قبل على درجة حرارة متوسطة لمدة عشرون دقيقة وبعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم بمذاق شهي ورائع. مكونات العجينة القطنية الهشةطريقة تحضير المعجنات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل العجينة القطنية الهشة بمذاق رائع ومكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.