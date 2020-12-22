طريقة الليمون المخلل بالعصفر بأسهل طريقة مخلل سريع سر محلات المخلل

طريقة عمل مخلل الليمون الذي يعتبر من أشهى المقبلات التي لا تستغنى عنها في موائد الطعام لكل الوجبات، فدول البحر الابيض المتوسط تشتهر بصناعة المخلل بمختلف أنواعه لما له من مذاق خاص ويكون فاتح للشهية ويحفظ تناول الطعام، ويتميز مخلل الليمون بمذاق حامض لاذع يحبه الكثيرين، كما أنه من أنواع المخللات التي تحضر بسرعة ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد، حيث يتم وضع الليمون في برطمان ويضاف له عدد من المكونات والتوابل والماء والملح، وتترك على درجة حرارة محددة في مكان مغلق، ولا يتطلب صنع مخلل الليمون الشهي أكثر من 10 أيام، ويتم تناوله بعد تلك المدة سواء كمقبلات شهية أو حتى يقدم في صنع وتحضير الحساء أو صنع صوص تغميس لبعض الوجبات اللذيذة. مكونات عمل مخلل الليمون نحتاج إلى عدد 2 كيلو ليمون أصفر طازج. نصف كوب ملح خشن. 2 ملعقة كبيرة عصفر. 2 ملعقة كبيرة حبة البركة. نصف كيلو فلفل أحمر حار. ربع كيلو فلفل رومي مفروم. خطوات وطريقة عمل مخلل الليمون أولا قومي بغسل الليمون جيدا وإزالة الشوائب منه ثم ارفعي قدر على النار به كمية من الماء.

قومي بوضع نصف كمية الليمون في ماء واتركيه على النار حتى ينضج.

قومي بتصفية الليمون جيدا واتركيه في كمية من الماء لمدة 3 أيام مع تغيير الماء عليه مرتين في اليوم.

بوعاء نظيف وجاف أخلطي العصفر مع حبة البركة والملح وجهزي برطمان من زجاج محكم الغلق وضعي طبقة من الليمون.

وطبقة من الفلفل الحار قومي بوضع الكمية كلها طبقات فوق بعضها حتى تنتهي الكمية.

في الخلاط الكهربائي قومي بفرم النصف الأخر من الليمون واسكبيه كعصير على الليمون.

ثم ضيفي عليه خليط العصفر والملح وحبة البركة، وفي الحال أغلقي برطمان بإحكام واتركيه لمدة 10 أيام من دون فتح.

قدميه على مائدتك يتناوله اسرتك في الإفطار أو الغداء كمقبلات فاتحة للشهية رائعة. طريقة مخلل ليمون مسلوق بالعصفر كمية من الليمون حوالي كيلو جرام.

2 لتر ماء.

50 جرام من الثوم المقطع.

عدد 4 وراقات من اللوري.

حوالي نصف كيلو من عصير الليمون.

100 جرام من حبة البركة.

50 جرام من العصفر.

جرام من الزعفران على حسب الرغبة.

50 جرام فلفل أحمر حار مقطع.

ربع كيلو ملح.

100 ملي من زيت الزيتون.

125 جرام من الشطة. مكونات عمل مخلل الليمونخطوات وطريقة عمل مخلل الليمونطريقة مخلل ليمون مسلوق بالعصفر

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