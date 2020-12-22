9 اطعمة ممكن تضر جسمك .. اعرفيها معانا

كتير مننا ممكن يكون بيحاول انه يختار طعام صحي على امل انه يبقى مفيد لينا ولصحتنا ، ولكن الابحاث اظهرت ان حتى الاطعمة العادية ممكن تكون خطيرة ، والنهاردة من خلال موضوعنا جمعنالكم قائمة فيها مجموعة اطعمة ممكن تضر جسمك ، وطرق لتجنب المشكلات اللي ممكن تسببها.

اطعمة ممكن تضر جسمك:

1- الخس:

العلماء حللوا الاحصائيات على مدار 12 سنة ، وكانوا بيحاولوا يعرفوا الاطعمة اللي ادت لاكبر عدد من حالات التسمم الغذائي ، واتضح ان الخس هو رقم واحد ، كان مسؤول تقريبا عن 363 حالة تفشي مع 13.568 حالة تسمم ، عشان كده بننصحك انه حتى لو الخس معبأ بشكل كويس و “جاهز للاكل” الافضل غسله كويس جدا قبل الاكل.

2- البيض:

عدوى السالمونيلا اللي ممكن تتنقل للبيض عن طريق الفراخ المصابة ممكن تبقى خطيرة جدا ، خصوصا للاطفال وكبار السن والاشخاص اللي بيعانوا من ضعف المناعة ، عشان كده لو شوفتي قشرة البيض مش نضيفة ، الافضل تاخدي دقيقة وتغسليه بالمية قبل ما تعمليه.

3- الفراخ:

نقطة واحدة من عصارة لحم الفراخ النية بتحتوي على بكتيريا كامبيلوباكتر كافية لاصابة الانسان ، والبكتيريا دي بتسبب الحمى ومشاكل الجهاز الهضمي ، وبتنتشر البكتيريا بسرعة كبيرة اثناء غسيل الفراخ لان البكيتريا بتتنقل لايدينا، والحوض, وكل حاجة حواليكي ممكن يجي تكون اتلمست من الفراخ النية ، عشان كده بننصحك عشان تبقي آمنة من اي حاجة ، قللي ملامستك للفراخ وهي نية واغسلي لوح التقطيع والسكاكين بعيد عن باقي الاطباق (ونقترح انك تغسليها بمية مغلية).

4- التونة:

لم بيتم اذابة تجميد الاسماك وتخزينها بطريقة غلط ، بيتم تكوين بروتين سام ، ممكن انه يسبب نوع من التسمم الغذائي اللي بيأدي لطفح جلدي, قيء, آلام في المعدة, اسهال, ارتفاع معدل ضربات القلب, وحتى ممكن يوصل لفقدان البصر.

والحل/ هو انك تدوبي تجميد التونة من غير ما تسمحي لها بالاتصال بالهوا ، خرجيها من الفريزر وحطي على اول رف من تحت في التلاجة من غير ما تفتحي التغليف بتاعه ، السمكة اللي وزنها حوالي 2 كيلو هتاخد تقريبا 24 ساعة في التلاجة عشان تدوب.

5- الجبنة:

الجبنة مافيهاش اي مواد سامة ولكن ممكن في اي مرحلة من مراحل انتاج الكائنات الحية الدقيقة المسببة للامراض اللي بتسبب التسمم انها تدخل للجبنة ، وهيبقى في خطر الاصابة بداء البروسيلات والليستريات لو تم استخدام الخليب الغير مبستر للحيوانات المريضة اثناء انتاج الجبنة ، عشان كده بننصحك انك تشتري الجبنة من الشركات المصنعة المعروفة اللي بتثقي فيها ، ومتشتريش انواع من مصدر مجهول.

6- السوسيس ومنتجات اللحوم:

حسب الابحاث ، ان 12% من السوسيس ومنتجات اللحوم التانية بتكون مصابة بالاشريكية القولونية والكائنات الدقيقة المسببة للامراض (الليستريات والسالمونيلا) ، وتعتبر الليستريات خطر بشكل خاص على كبار السن والحوامل وحديثي الولادة والاطفال قبل سن سنة واحدة ، وممكن انها تسبب تلف الجهاز العصبي وحتى التهاب السحايا.

7- اللحمة المفرومة:

الخبراء لقوا ان اللحمة المفرومة بتحتوي على الاشريكية القولونية, السالمونيلا, والليستريا ، وللسبب ده بينصحوا انه من الافضل عمل قطع من اللحم وقليها بدل ما المفرومة.

8- سي فوود كوكتيل:

الدراسات بتشير ان النوع ده من الطعام بيحتوي على خميرة اكتر بكتير من اللي مسموح بيه ، والمفروض تاكلي بس المأكولات البحرية اللي بتكون مجمدة.

9- الصودا:

بصرف النظر عن السمنة وتلف الكبد ، في سبب تاني يخليكي تبتعدي عن الصودا وهو تأثيرها على العظام ، الصودا بتحتوي على حمض الفوسفوريك والكافيين اللي بتأدي لانخفاض كثافة المعادن في العظام ، واللي بيأدي في النهاية لهشاشة العظام.

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