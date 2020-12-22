بسكوت العشر دقائق أحلي طريقة عمل بسكويت 10 دقائق هش لذيذ يذوب في الفم

ظهر بسكويت العشر دقائق من أقل من سنة وقد حظي بسمعة كبيرة، وشهرة واسعة وبدأت محركات البحث عنه بشكل كبير، فقد بدأ الجميع بتسأل عنه وعن طريقة عمله والتي تتم بسهولة، من مكونات موجودة بالمنزل كما له العديد من الطرق الرائعة، التي يمكن استخدامها منها السادة والكاكاو ومنها جوز الهند. بسكويت العشر دقائق بسكويت العشر دقائق مكونات الوصفة: ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب الا ربع من الزيت.

ثلاث ملاعق من الزبدة.

بيتين.

ربع ملعقة فانيليا.

ملعقة باكينج باودر.

كوب ونصف من السكر البودرة.

أربعة ملعقة من الكاكاو. طريقة التحضير: نقوم بخفق البيض والسكر مع بعضهما.

نضيف الزبدة ونخلط مجدداً.

نضيف الفانيليا ونخفق لإزالة رائحة البيض.

نبدأ بسكب الزيت بالتدريج على المكونات السابقة.

نقوم بنخل الدقيق و نضيف عليه البيكنج بودر.

نبدأ بالخطأ مجدداً سوف يصبح الخليط لين ومتماسك.

نقوم بقسم العجينه نصين.

نعجن نصفها بالكاكاو.

ونترك النصف الآخر ابيض.

تترك نصف ساعة حتى تختمر.

نقوم بتقطيع العجين وعمل بعض الاشكال.

يدخل الفرن لمدة عشر دقائق.

يقدم مع الشاى. طريقة أخري بسكويت العشر دقائق طريقة أخري بسكويت العشر دقائق تعتبر تلك الوصفة من أسهل الوصفات ومن أبسط المكونات يمكن صنع البسكويت. مكونات الوصفة: بيضة.

فانيليا.

باكينج بودر.

كوب وربع دقيق.

نصف كوب زيت.

ربع كوب جوز هند. طريقة التحضير: يتم خلط الدقيق والباكينج بودر مع بعضهما.

يتم خفق البيضة مع الفانيليا ويضاف إليها الزيت تدريجياً.

نقوم بوضع خليط الدقيق عليها.

نبدا بالخفق مرة ثانية.

يمكن تقسيم العجينة وإضافة كاكاو لجزء والآخر جوز هند.

ويمكن ترك الآخر سادة.

تشكل العجين حسب الشكل الذي ترغبين به.

يمكن غمسها داخل السكر تعطي مذاق رائعاً.

يتم دعم صينية ونبدأ بوضع البسكويت مع ترك مسافة بينهم.

يترك لمدة عشر دقائق بالفرن ونخرجه.

يقدم بارداً. يمكن استخدام طريقة أخرى لنفس البسكويت عبر إضافة بعض المكونات الأخرى التي وفي له نكهة رائعة، يمكن تجربته وسوف تقومين بعمله بصورة مستمرة فهو رائع، وخفيف ولا يجعلك تكتسبين سعرات حرارية كبيرة فى حال تناول واحدة أو اثنين فقط لذا عليك صنعه وتجربته.

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