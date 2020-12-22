عايزة تكوني زي ملكات الجمال ضعي ملعقة الفازلين كل ليلة وستنبهرين بالنتيجة

تحتاج البشرة إلي الاهتمام بصورة مستمرة حتي يتم ترطيبها على أكمل وجه ولذلك تسعي الكثير من السيدات للطب البديل، من أجل أداء تلك المهمة، ويمكن البدء باستخدام ماسك الفازلين الذي يساعد على ترطيب البشرة وازالة البثور والخطايا الميتة منها، كما يحافظ على التجديد المستمر للخلايا الميتة فيضانات الأكسدة الموجودة بعصير الليمون تساعد في ذلك.فوائد ماسكات الفازلين
تستطيعين سيدتي القيام بإعداد عدد من الوصفات التي تساعد على تنعيم البشرة، كما تمنحها العناية المطلوبة فمن خلال إضافة الليمون والفازلين معا، وتوزيعها على البشرة مع المواد الاخرى تصبح البشرة مميزة وجميلة للغاية.
الفوائد العامة للفازلين
- يساعد الفازلين على ترطيب البشرة بالكامل.
- كما يساعد على تنعيم الشعر وازالة الهيشان.
- يمكن ترطيب الاكواع من الفازلين.
- يعالج جفاف القدمين.
- يساعد على ازالة الجلد الميت من الجسم.
- يمنح النضارة والجمال للبشرة.
- يعمل على تفتيح البشرة.
تستطيعين سيدتي الاعتناء بشفتي صحيتين من خلال وصفة ترطيب الشفاءة.
مكونات الوصفة:
- ملعقة من الليمون.
- ملعقة من الفازلين.
- ربع ملعقة عسل ابيض.
طريقة التحضير:
- نقوم بوضع الفازلين داخل وعاء صغير وندخلها المايكرويف حتى يسيح.
- نخرجه وان تركيه دقيقه.
- ونبدا باضافة العسل وتحريكه.
- نقوم باضافة الليمون ونقلب جيدا.
- يمكن استخدام الوصفة بعدها بساعة
يمكن استخدام القناع لمدة اسبوع من خلال تكرارها في الليمون لديه القدرة على تجميل وتنظيف البشرة بالكامل، والفازلين يغذي البشرة ويرطبها، كما يقوم بتفتيحها.
مكونات الوصفة:
- عصير ليمونة متوسطة.
- ملعقة ونصف فازلين.
طريقة التحضير:
- نقوم بخلط الفازلين والليمون معاً.
- عندما يتجانس الخليط ويصبح كريمة.
- يتم فرده على البشرة بالكامل.
- يفضل استخدامه في المساء والنوم به.
- لإعطاء البشرة أكبر فرصة ممكنة للاستفادة من المكونات.
- تغسل في اليوم التالي بغسول الوجه.
- يمكن استخدام الوصفة مرة يومياً للوصول لافضل نتيجة.
نصائح عند استخدام الفازلين
- من الأفضل وضع كمية صغيرة عند توزيع الفازلين على البشرة.
- عند القيام بإعداد الوصفات يتم وضع كميات متساوية من الفازلين، وباقي المكونات الأخرى.
- يجب تغطية القدمين عند استخدام الوصفات المختلفة من أجل الحصول على افضل نتيجة ممكنة.
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