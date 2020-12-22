تبييض الوجه والجسم كله في ثواني بياض الثلج مهما كانت بشرتك سمراء مش هتصدقي النتيجة

تحتاج الفتيات والسيدات للحصول على العناية الكاملة للجسم والبشرة من خلال استخدام أدوات تجميلية تساعد على تنعيم وتفتيح الجسم والبشرة، ولكن يفضل الكثيرون استخدام المواد الطبيعية التي يمكن من خلالها الحصول نعومة مثالية للجسم وتفتيح شامل دون استخدام مواد كيماوية وسوف نقوم بطرح العديد من الوصفات التي يمكن استخدامها لتفتيح البشرة والجسم. اللوز والعسل لتفتيح البشرة والجسم اللوز والعسل لتفتيح البشرة والجسم مكونات الوصفة:- ثلث كوب من العسل الأبيض.

ثلث كوب من اللبن.

ملعقتين ونصف كركم.

ثلث كوب من بودرة اللوز. طريقة التحضير:- نقوم بسكب اللبن.

نخلط الكركم وبودرة اللوز معاً.

نبدأ بإضافة الكركم وبودرة اللوز ونقلب جيداً.

نقوم بإضافة العسل على الخليط ونقلب لمدة عشر دقائق لمنع وجود تكتلات من المكونات.

نبدأ بوضع الخليط فى علبة نظيفة ونترك الخليط لمدة يوم كامل قبل استعماله.

نبدأ بتوزيعه على البشرة والجسم فسوف يقوم بإزالة الخلايا الميتة.

يترك نصف ساعة مع العلم يجب وضع كمية كبيرة على المناطق الغامقة بالجسم والبشرة.

يغسل بماء فاتر سوف تلاحظين الفرق من اول استخدام ويفضل استخدامه مرتين أسبوعياً. الزبادي واللوز الزبادي واللوز مكونات الوصفة:- عشر حبات من اللوز.

نصف كوب زبادي.

ملعقة من الكركم.

ملعقتين من عصير الليمون.

نصف ملعقة خشب الصندل.

عود من الزعفران. طريقة التحضير:- نقوم بنقع اللوز فى الزبادي لثلاث ساعات.

نقوم بطحنه و وضعه بوعاء الوصفات ونضيف الزبادي.

نضيف الكركم ونقلب حتى تمام الذوبان.

نضيف خشب الصندل ونقلب المكونات.

نقوم بطحن عود الزعفران ونضيفه للخليط.

تمزج جميع المكونات معاً ويترك الخليط ساعتين.

نبدأ بتوزيعه على البشرة والجسم بالكامل.

يترك لمدة ساعة ونقوم بغسل المناطق التي أضيف الخليط إليها.

يمكن تكرار التجربة مرتين أسبوعياً ولمدة شهر. السكر وزيت الزيتون للتفتيح السكر وزيت الزيتون للتفتيح تساعد البشرة على تفتيح الجسم بالكامل خلال أسبوع واحد من خلال استخدامها ثلاث مرات على المناطق الداكنة. مكونات الوصفة:- ملعقتين ونصف من الخميرة.

ثلث كوب من السكر الخشن.

ملعقتين من زيت الزيتون. طريقة التحضير: خلط المكونات معا.

سوف تتكون عجينة يمكن استخدامها على البشرة وعلى جميع المناطق الغامقة على الجسم.

توضع لمدة ثلث ساعة.

يتم غسل البشرة والجسم بالماء الدافئ.

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