خسارة الوزن الزائد عن طريق التفرقة بين الجوع الحقيقي والجوع الوهمي

خسارة الوزن الزائد أمر في غاية الأهمية لكن أولا يجب أن تستطيع التحكم في الشهية والسيطرة على الجوع، فهنا سوف يدور ببالك سؤال مهم وهو عندما أجوع ماذا سوف أفعل؟ والرد على مثل هذا السؤال سيكون لديك حيث يجب التفرقة بين الجوع الحقيقي والجوع الوهمي لأن هذا سوف يفرق كثير في مراحل خسارة الوزن، فالجوع الحقيقي يحدث نتيجة أن الجسم بالفعل استهلاك مخزون طاقته ويحتاج إلى طاقة جديدة.

أما الجوع الوهمي فهو نتيجة للكثير من الأسباب ومنها: التوتر،والقلق،والعصبية،والفراغ، والزهق، والجلوس أمام الكمبيوتر والتليفزيون لوقت طويل، فكل ما عليك هو الاسترخاء ومتابعة قراءة هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني لكي تتعرف على أنواع الجوع ونصائح تجنب الشعور بالجوع لكي تستطيع خسارة الوزن الزائد والحصول على جسم صحي.

تناول أطعمة تحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات والبروتينات مثل: البيض والأسماك، والألياف مثل الشوفان، والخضروات خاصة الخضروات الورقية، والفاكهة الحمضية، والدهون الصحية الموجودة بالمكسرات، ويتم تناولها على مدار اليوم في كوجبات رئيسية أو بين الوجبات، حيث تعطي هذه الأطعمة إحساس كبير بالشبع ولفترات طويلة، كما يفضل إضافة التوابل في الأكل خاصة الحارة، حيث تعمل على تنشط الدورة الدموية مما يساعد على إحساسك بالشبع. شرب الماء بكميات كافية حيث يمتلك الماء مفعول سحر في كل شيء، كما سيمنحك الإحساس بالشبع والامتلاء على مدار اليوم، فلابد من المواظبة على شرب كوبين من الماء قبل كل وجبة، كما يفضل عدم ترك الجسم يصل إلى مرحلة العطش حيث قد يتسبب في الاحساس بالجوع، كما يوجد مشروب سحرية تساعد على خسارة الوزن مثل: الزنجبيل. عدم السهر والنوم بشكل كافي ويفضل النوم قبل الساعة 12 منتصف الليل، حيث يعمل الجسم ليلا على إفراز هرمون الليبتن المسؤول عن الاحساس بالشبع فعندما تترك نفسك للسهر، في هذا الوقت يقل إفراز هرمون الليبتن وتبدأ مرحلة الشعور بالجوع. عدم تأخير الوجبات خاصة وجبة الإفطار حيث تعتبر أهم وجبه ويتحدد على أساسها اليوم بأكمله، كما يجب تناول الوجبة الثانية وهي وجبة الغداء في وقتها، لأنها تعمل على تظبيط الأنسولين واستقرار سكر الدم في الجسم وبالتالي تساعد على تقليل الشهية لباقي اليوم.