خسارة الوزن الزائد عن طريق التفرقة بين الجوع الحقيقي والجوع الوهمي

- 1/2
- 2/2
خسارة الوزن الزائد أمر في غاية الأهمية لكن أولا يجب أن تستطيع التحكم في الشهية والسيطرة على الجوع، فهنا سوف يدور ببالك سؤال مهم وهو عندما أجوع ماذا سوف أفعل؟ والرد على مثل هذا السؤال سيكون لديك حيث يجب التفرقة بين الجوع الحقيقي والجوع الوهمي لأن هذا سوف يفرق كثير في مراحل خسارة الوزن، فالجوع الحقيقي يحدث نتيجة أن الجسم بالفعل استهلاك مخزون طاقته ويحتاج إلى طاقة جديدة.
أما الجوع الوهمي فهو نتيجة للكثير من الأسباب ومنها: التوتر،والقلق،والعصبية،والفراغ، والزهق، والجلوس أمام الكمبيوتر والتليفزيون لوقت طويل، فكل ما عليك هو الاسترخاء ومتابعة قراءة هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني لكي تتعرف على أنواع الجوع ونصائح تجنب الشعور بالجوع لكي تستطيع خسارة الوزن الزائد والحصول على جسم صحي.أهم النصائح لخسارة الوزن الزائد وتجنب الشعور بالجوع
- تناول أطعمة تحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات والبروتينات مثل: البيض والأسماك، والألياف مثل الشوفان، والخضروات خاصة الخضروات الورقية، والفاكهة الحمضية، والدهون الصحية الموجودة بالمكسرات، ويتم تناولها على مدار اليوم في كوجبات رئيسية أو بين الوجبات، حيث تعطي هذه الأطعمة إحساس كبير بالشبع ولفترات طويلة، كما يفضل إضافة التوابل في الأكل خاصة الحارة، حيث تعمل على تنشط الدورة الدموية مما يساعد على إحساسك بالشبع.
- شرب الماء بكميات كافية حيث يمتلك الماء مفعول سحر في كل شيء، كما سيمنحك الإحساس بالشبع والامتلاء على مدار اليوم، فلابد من المواظبة على شرب كوبين من الماء قبل كل وجبة، كما يفضل عدم ترك الجسم يصل إلى مرحلة العطش حيث قد يتسبب في الاحساس بالجوع، كما يوجد مشروب سحرية تساعد على خسارة الوزن مثل: الزنجبيل.
- عدم السهر والنوم بشكل كافي ويفضل النوم قبل الساعة 12 منتصف الليل، حيث يعمل الجسم ليلا على إفراز هرمون الليبتن المسؤول عن الاحساس بالشبع فعندما تترك نفسك للسهر، في هذا الوقت يقل إفراز هرمون الليبتن وتبدأ مرحلة الشعور بالجوع.
- عدم تأخير الوجبات خاصة وجبة الإفطار حيث تعتبر أهم وجبه ويتحدد على أساسها اليوم بأكمله، كما يجب تناول الوجبة الثانية وهي وجبة الغداء في وقتها، لأنها تعمل على تظبيط الأنسولين واستقرار سكر الدم في الجسم وبالتالي تساعد على تقليل الشهية لباقي اليوم.
نصائح أخري لتجنب الشعور بالجوع
- تجنب القلق والتوتر والضغط العصبي الزائد، لأنه يعمل على زيادة إفراز هرمون الكورتيزول الذي يؤدي إلى فتح الشهية والإحساس بالجوع.
- يفضل مضغ الطعام ببطء، حيث تساعد تلك العملية البسيطة على وصول الإشارات للمخ من المعدة عن شعورها بالشبع والامتلاء.
- يمكن استخدام حيلة بسيطة لكي تقنع عقلك بالشبع مثل تناول الطعام في أطباق صغيرة وليست كبيرة، لأن هذه الحيلة ستشعرك بالشبع عندما يفرغ الطبق الصغير.
- تجنب أنظمة الرجيم القاسي أو منع تناول وجبات مهمة مثل الإفطار، لأن هذا سوف يشعرك بالجوع وفي نفس الوقت معدل حرق دهون الجسم هيقل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خسارة الوزن الزائد عن طريق التفرقة بين الجوع الحقيقي والجوع الوهمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.