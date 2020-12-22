الخلطه رقم 1 عند الهنديات للقضاء على الشيب المبكر نهائيا وللأبد من غير صبغة

القضاء على الشيب المبكر نهائيا يعتبر الشعر الابيض كابوس يهدد حياة الكثير من النساء خاصة إذا ظهر الشعر الابيض وهم في أعمار صغيرة، وبهذا سيدتي فأنت بحاجة إلى علاج قوي وسحري في نفس الوقت، ولا يوجد أفضل من استخدام العلاجات الطبيعية لأنها تحتوي على ما يفقده الشعر من صبغة الميلانين وفي تلك الحالة يحتاج الشعر لتحفيزها وإنتاجها، وسوف نستعرض لكم أفضل الوصفات والطرق الطبيعية التي تعمل على التخلص من الشعر الابيض نهائياً.

القضاء على الشيب المبكر نهائيا

هناك الكثير من الوصفات التي يتم استخدامها في علاج الشعر الابيض ومن اهمها الاتي:

الوصفة الأمريكية:

قام أحد المواقع الطبية الأمريكية بنشر كافة التفاصيل المتعلقة بالوصفة الأمريكية التي تساعد في التخلص من الشعر الابيض وإعادة اللون الأصلي للشعر، فقومي بخلط 200 مليمتر من زيت بذور الكتان و3 فصوص مفرومة من الثوم وكيلو من العسل الطبيعي وعصير 4 حبات من الليمون، واخلطي المكونات جيداً ثم ضعيها بالثلاجة وتناولي 2/1 ملعقة من الخليط كل يوم قبل الأكل بحوالي 25 دقيقة.

وصفة الحبة السوداء:

تحتوي بذور الحبة السوداء على مكونات ذات فاعلية عالية للتخلص من مشكلات الشعر الابيض للقضاء على الشعر الأبيض حيث أنها تعمل على تحفيز إنتاج مادة الميلانين بالإضافة إلى انها غنية بالبروتين والحديد والكالسيوم وغيرها من العناصر المهمة جداً، فقومي بتناول ملعقة صغيرة من حبة البركة كل يوم وامدة 3 شهور بالإضافة إلى استخدامه على الشعر.

زيت جوز الهند وعصير الليمون:

يحتوي زيت جوز الهند على كثير من العناصر المفيدة جداً لصحة الشعر فهو من أنواع المرطبات التي تستخدم في علاج الشعر الابيض وتعزز نمو الشعر، فاخلطي 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون مع قليل من زيت جوز الهند ودلكي فروة الرأس بالخليط واتركيه لمدة ساعة ومن ثم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو وتكرار استخدامها أسبوعياً.