طريقة عمل المولتن كيك وسر انهيار الشوكولاتة الخطير بأبسط الخطوات جربيها الآن

طريقة عمل المولتن كيك ، بخطوات بسيطة وسريعة في المنزل، ولن نحتاج إلى الذهاب إلى الكافيهات مرة أخرى، من أجل تذوق المولتن كيك أو اللافا شوكليت كيك، كما يطلق عليها البعض، فقط بضع مقادير ومكونات اقتصادية، مع اتباع خطواتي السهلة والبسيطة، وتجربتي مع تحضير المولتن كيك في المنزل، بطريقة ناجحة.

يمكنك تنفيذ طريقة عمل المولتن كيك بالكاكاو في الميكروويف، أو حتى عمل المولتن كيك في قالب كبير، لا يهم الطريقة أو الكيفية وإنما المقادير البسيطة، مع الخطوات الواضحة، التي اعتدنا عليها في تنفيذ بعض الحلى الغارق في الشكولاتة، مثل طريقة عمل كيكة شيكولاتة بالصوص السائل الرهيب، أو طريقة عمل حلى أوفر جار الشهير، وسوف نحضر المولتن كيك اللذيذ بمقادير بسيطة وسهلة.

115 جرام من الشيكولاتة (أي نصف كوب تقريبًا).

115 جرام من الزبدة.

3 بيضات.

½ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

¼ كوب من الدقيق.

½ ملعقة صغيرة من النسكافية سريع التحضير.

في البداية قومي بصهر الشكولاتة مع الزبدة في وعاء واحد. أحضري شكولاتة كادبوري أو أي نوع شيكولاتة؛ ولكن كوني حريصة على جودتها بالشكل الكافي، لأنها تتحكم في نجاح وصفة تحضير المولتن كيك مثل المطاعم والكافيهات. في حمام ماء دافيء قومي بصهر الزبدة، أو في الميكروويف حتى تتحول إلى الصورة السائلة. قومي بتقطيع قطعة الشكولاتة إلى قطع أصغر حجمًا، ثم ضعيها في الزبدة الدافئة وقلبيهما معًا، سوف تقوم حرارة الزبدة بصهر الشكولاتة، وتتجانس معها في سائل واحد. قومي بخفق الثلاث بيضات مع الفانيليا، ثم أضيفي إليهم السكر، واخلطي المكونات جيدًا، وبالطبع يمكنك التحكم في كمية السكر بالإنقاص حسب رغبتك، ولا تنس الخفق بالمضرب الكهربائي حتى يتحول لون البيض إلى لون أفتح. أضيفي الدقيق والنسكافية إلى البيض، وقلبي كل المكونات حتى تتجانس، ثم أضيفي خليط الزبدة والشكولاتة الذائبتان. بمجرد أن تتجانس المكونات مع بعضها، توقفي عن الخلط ثم قومي بتحضير أطباق الخبز في الفرن. قومي بدهان الأطباق بالزبدة السائلة، مع رشة بسيطة من الدقيق، حتى لا تلتصق، والكمية لديك تساعدك على تحضير 4 أطباق من المولتن كيك في الميكروويف أو الفرن. ضعي المولتن كيك السائل في أطباق الفرن، وإذا أردت الشكولاتة سائلة للغاية بالمنتصف، ضعي قطع من الشكولاتة الكادبوري في منتصف طبق الفرن، ثم أضيفي فوقها طبقة أخرى من خليط المولتن كيك. أدخلي أطباق المولتن كيك إلى فرن ساخن، عند درجة حرارة 200 درجة مئوية بالرف الأوسط. ونصيحة من تجربتي في عمل المولتن كيك في المنزل، قومي بترك الكيك في الفرن لوقت قليل حتى 12 دقيقة أو أقل، إذا أردت السائل بالداخل كثيف وكثير. اتركيها تبرد قبل التقديم، ثم قومي برش القليل من السكر البودر عليها من الأعلى، عقب أن تقلبيها على طبق آخر.

خطوات بسيطة وسهلة للغاية، لعمل المولتن كيك في المنزل،يمكنك عمل 4 أطباق بالمقادير المذكورة، أو 3 أطباق أكبر حجمًا، واستمتعي بمذاق كيك لافا منزلي.