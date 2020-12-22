اعملي البادي سبلاش في البيت بثبات أكثر وبدون تكلفة، أكثر ما يميز المرأة ويعبر عن أنوثتها واهتمامها بنفسها وعنايتها الفائقة بجمالها هي رائحتها، حيث تتميز النساء اللواتي يتمتعن برائحة جميلة، بالجاذبية والجمال والأناقة، لذا فمن أكثر ما تبحث عنه المرأة من منتجات ألاهتمام بالنفس هي المنتجات التي تكسبها الرائحة الجميلة الجذابة، لتضيف عليها نوع أخر من أنواع الجمال والنعومة، ومن أكثر ما يعطي رائحة جذابة للجسم هو البادي سبلاش، الذي يعمل علي تعطير الجسم وإكسابه نعومة أيضا، ولكن البادي سبلاش مثله مثل باقي المعطرات يحتوي علي نسبة من الكحول الذي يضر بالبشرة، وممن الممكن أن يسبب لها أنواع من الحكة والحساسية، لذا سنقوم بتقديم وصفات لعمل البادي سبلاش بالبيت،بأسهل الطرق وأقل التكاليف، وبدون كحول أيضا .

أولا استخدامات البادي سبلاش

يعمل البادي سبلاش علي تعطير الجسم بعد الاستحمام بدون أضرار للبشرة.

يمكن أيضا استخدام البادي سبلاش قبل البرفيوم على الملابس لتجعل الرائحة تدوم وقت أطول.

ومن الممكن استخدامه أحيانا على الملابس أيضا، ويمكن وضعه في حقيبة اليد عند الخروج.

المكونات الطبيعية الموجودة به كالزيوت والجليسرين تعمل علي ترطيب البشرة.

وتمنع الزيوت العطرية المستخدمة في البادي سبلاش المضادة للبكتيريا والفطريات رائحة العرق كما تقتل البكتريا المسببة للرائحة.

الطريقة الأولي لصنع البادي سبلاش بالبيت

المكونات :

زجاجة فارغة

معلقتين كبيرتين من زيت الورد أو زيت اللافندر .

كمية من الكحول الأبيض

كمية من الماء

معلقة كبيرة من الجلسرين

زيت عطري تفضلين رائحته

طريقة التحضير :أولا سوف نقوم بوضع ثلث كمية الكحول في الزجاجة الفارغة، وبعدها نضع معها الجليسرين والزيوت العطرية، وتكون بنفس كمية الكحول أي ثلث الزجاجة، ثم نضع في الثلث الأخير الماء، ونقوم برج الزجاجة جيدا ثم نضعها بالثلاجة لمدة أسبوع قبل الاستخدام .

الطريقة الثانية لعمل البادي سبلاش في البيت

المكونات :

زجاجة فارغة

كمية من الكحول الأبيض

كمية من الماء

معلقتين كبيرتين من زيت اللوز الحلو أو زيت الورد

معلقة كبيرة من الجليسرين

50 مل تقريبا من زيت الفانيليا

وكمية من ماء الورد

طريقة التحضير :أولاً سنقوم بوضع الزيوت العطرية في الزجاجة الفارغة، ثم ضيفي معلقة الجلسرين وكمية الكحول وبعدها زيت الفانيليا وزيت اللوز الحلو، ونخلطهم جيدا ثم نضعهم في الثلاجة لمدة أسبوع تقريبا قبل الاستخدام .