طريقة تحضير المولتن كيك اللذيذة بكل سهولة في المنزل

المولتن كيك من الحلويات الغربية الرائعة البسيطة التي يعشقها الجميع خصوصا الأطفال، لأنها غنية بالشوكولاتة الذائبة التي يعشقونها فهي تشعرهم بالسعادة عند انهيار بركان الشوكولاتة بداخلها، المولتن كيك سهلة وسريعة في تحضيرها ومكوناتها ويمكن تقديمها في قالب واحد كبير أو تقسيمها لعدة قوالب صغيرة لكل فرد ففي كل الحالات هي رائعة، وتختلف عن الكيك العادي لامتلائها بالشوكولاتة الذائبة ويمكن تقديمها بطرق مختلفة حيث يمكن تزينها بالسكر الأبيض البودرة أو وضع بوله من الآيس كريم عليها حتى يمتزج مع الشوكولاتة أثناء تناولها وهي من أكثر الطرق المحببة للأطفال، ويمكن أيضا وضع قطع من الفاكهة مما يعطي المولتن كيك قيمة غذائية أكبر.

مكونات المولتن كيك

• ٣/٤ كوب من الزبدة.

• ٣/٤ كوب من الشوكولاتة.

• ٢ بيضة.

• ٢ صفار بيض.

• ملعقة صغيرة فانيليا.

• ١/٢ كوب من السكر.

• ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.

• ٥ ملاعق كبيرة من الدقيق المنخول.

طريقة تحضير المولتن كيك

• نقوم بإذابة الشوكولاتة مع الزبدة في حمام مائي حتى نحصل علي خليط من الشوكولاتة السائلة ونتركها لتبرد.

• نخلط البيض مع صفار البيض مع السكر ونخفقهما جيدا ثم نضيف الفانيليا وملعقة القهوة سريعة الذوبان ونستمر فالخفق جيدا بالمضرب الكهربائي على سرعة عالية لمدة ١٠ دقائق ثم نضيف خليط الشوكولاتة بالتدريج حتى يمتزج، ثم نضيف الدقيق بالتدريج ونقلبه جيدا حتى يمتزج مع خليط المولتن كيك السائل.

• نقوم بدهن القالب بالزبدة حتى لا يلتصق الخليط، ثم نضيف خليط المولتن كيك ونضع القالب في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة ١٠ دقائق.

• نترك القالب ليبرد لمدة ١٠ دقائق ثم نقوم بقلبه في إناء آخر حتى نستمتع بالمولتن كيك وطعمها الرائع والشوكولاتة الذائبة بداخلها.