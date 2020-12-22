كيفية عمل اللحمة الباردة (التربيانكو) مع اجمل صوص خطوة بخطوة يعتبر عرق التربيانكو من الأكلات المشهورة في الدول الاروبية والمتعارف عليها أيضا في الدول العربية بالأخص في مصر حيث يتم تحضيره في شهر رمضان والعيد حيث أنها من الأطباق المناسبة لتقدم في المناسبات والاحتفالات حيث أن اللحمة الباردة (التربيانكو) تشمل على العديد من العناصر الغذائية المفيدة وذلك لما تحتويه من فيتامينات وبروتينات وأيضا بيختلف عرق اللحمة الباردة عن باقي اللحم لأنة يأخذ من الفخذ حيث أن هذه المنطقة ليس بها أي دهون لذلك تحتوى على فائدة كبيرة وقيمة غذائية عالية حيث أن السيدات دائما يبحثون عن الطرق المختلفة لطهي اللحمة الباردة ولكن يواجهم أمرين الأول أنها تواجه مشكلة في كفيفة ربط عرق التربيانكو والشي الثاني كيفية حشو العرق وتسويته بشكل جيد وذلك سيتم معرفته من خلال اتباع الخطوات وتنفيذ المكونات وذلك لكى تحصلي على عرق اللحمة الباردة (التربيانكو)مع اجمل صوص بطعم شهى ونكهة مميزة. المقادير 1 عرق تربيانكو

3 حبات بصل وسط

1 راس ثوم كبيرة

1 معلقة كبيرة ملح

3ملاعق كبار زبدة

1 رابطة كرات

1 رابطة كرفس

3 حبات طماطم مقطعة مكعبات

4 حبات جزر مقطعة مربعات

أعشاب

1/4 معلقة كبيرة فلفل حصى

5 ورقات لورا

3 حبات من الحبهان

1/4 معلقة كبيرة قرنفل

1/4 معلقة كبيرة فلفل اسود ناعم

1/4 معلقة كبيرة كبة صيني

1 فص مستكة خطوات تحضير عرق التربيانكو كيفية عمل اللحمة الباردة(التربيانكو) مع اجمل صوص خطوة بخطوة.

بداية نذهب للجزار وأطلب عرق تربيانكو وممكن تطلبي منة أن يلفها لكى بالدبارة واذا لم يفعل تستطيعي فعلها بالمنزل بكل سهولة ولكن قبل لفها.

سنعمل على حشو العرق وذلك عن طريق تفتيح العرق بالسكين فتحات صغيرة لكى اضع فصوص الثوم فيها وممكن طريقة اخرى وهى عمل فتحة في منتصف العرق للداخل وحشيها بالثوم وممكن أيضا وضع جزر ولكن في وصفتنا سنستخدم الثوم فقط.

أقوم بلف العرق بالدبارة وليس الخيط الخاص بالخياطة ولكن الخيط الخاص بالطعام ويبكون سميك ومتين حتى لا ينقطع بسهولة عند لف عرق اللحمة الباردة.

ويتم ذلك عن طريق اخذ طرف الدبارة وعقدها على شكل حلقة صغيرة وابدأ بلف الخيط بشكل طولى لمرتين بعد تعليق الخيط في الحلقة واشد ثم أقوم بلف العرق بشكل عرضي.

وأيضا ممكن احشي العرق بشكل خارجي وأنا بلفها عرضي اضع من ناحية عود روز مارى ومن الناحية الأخري عود بصل اخضر وذلك حتى تعطيني ريحة ونكهة مميزة عند سليق العرق.

أقوم بانتهاء اللف إلى أن ينتهى الخيط وأقوم بعقد طرفة الأخير في الخيط الملفوف.

نعمل على تتبيل العرق بعد الانتهاء من لفه بشكل جيد وذلك برشة بالفلفل الأسود والملح من جميع الجوانب حتى أتأكد أنة تم تتبيله جيدا. كيفية تشميع عرق التربيانكو كيفية عمل اللحمة الباردة (التربيانكو) مع اجمل صوص خطوة بخطوة

أقوم بوضع حلة على النار إلى أن تسخن بشكل جيد.

اعمل على وضع مادة دهنية الأفضل انزل بقليل من الزيت في البداية واجل نزول الزبدة وذلك لان عند وضعها في البداية ستحترق منى واضطر إلى التخلص منها لذلك أقوم بوضع الزيت في بادئ الأمر لأنة يحتمل درجة النار العالية ولا يحترق.

حيث يتم تحضير عرق اللحمة لوضعة في الحلة ومن الممكن تغليف عرق اللحمة بوضع صلصة وذلك على حسب رغبتك واستخدامك ولكن في وصفتنا لن نستخدم الصلصة.

أقوم بوضع العرق في الحلة لكى يأخذ صدمة على كل جهة شوية بحيث أن يكون العرق باكلمة اخذ الصدمة واتشوح بشكل جيد. كيفية تسوية اللحم البارد(التربيانكو) اعمل على تحضير الخضار ألي تحبيه وترغبي فيه على حسب رغبتك واستخدامك وهو البصل الكرات والكرفس والجزر والثوم والطماطم كلها مقطعة مكعبات.

وأيضا اعمل عل وضع أعشاب مثل الحبان ورق الغار وكبة صينى وقرنفل وفص مستكة.

واعمل على وضع حلة على النار بها مياه لكى تغلى بشكل جيد.

اعمل على وضع الزبدة لكى اعطي العرق طعم ونكهة مميزة مع تقليبة على جميع الجوانب .

أقوم بوضع الخضروات والأعشاب ثم اعمل على إسقاط المياه المغلية واغطي الحلة واتركها لتستوى.

فالتسوية بتاخذ وقت من ساعة لساعة وربع وتكون تم نضجها تماما. خطوات تحضير صوص عرق التربيانكو أقوم باحضار حلة على النار وبعد تسخينها اعمل على إنزال مكعبات الزبدة. عندما تسخن الزبدة أقوم بإنزال البصل والمشروم المقطع واعمل على توشيحهم بشكل جيد. ثم أقوم بإنزال صوص اللحم ثم أقوم بإضافة المرقة واستمر بالتقليب. وأخيرا أضيف الكريمة اللباني فان اضافتها تكون على حسب رغبتك واستخدامك ثم أقوم بإضافة الملح والفلفل وبذلك تكون جاهزة للتقديم. كيفية تقديم عرق التربيانكو نعمل على إخراجه من الحلة بعد تسويته اتركه لمدة نصف ساعة لكى يبرد.

أقوم بقص الدبارة أي الخيط من حوالين عرق اللحمة واعمل على وضعة في الثلاجة أو الفريزر قليل من الوقت.

يجب أن يكون بارد وليس ساخن حتى استطيع وضعة في الثلاجة أو الفريزر وذلك لأنها تقدم باردة لأنها لحمة باردة.

فالعرق لن يكون ساقع أو مثلج بل بارد فقط والصوص سيقدم ساخن معه.

اعمل إخراجه من الثلاجة ثم أقوم باحضار سكينة حامية وأبدا في تقطيع عرق التربيانكو حيث يظهر مع التقطيع الثوم الذي تم حشو العرق بية ويتم التقطيع بشكل بسيط وسهل وبهدوء حتى تستطيعي أن تحصلي على قطع متوازنة ومتشابهة وبشكل جيد وبنكهة مميزة ومذاق رائع.

وأيضا بعد تقطيعه أتأكد من أن شريحة اللحمة مستوية بشكل جيد ولونها وردى بشكل رائع حيث أن الأشخاص الذين يفضلون اكل التربيانكو بيكون عندهم خلفية عن كيف يجب أن تكون التسوية.

يجب أن تكون شريحة اللحمة طرية فيها نسبة من الميه لا تكون ناشفة حيث يكون شكلها حلو من الخارج ومن الداخل ناشفة بل تكون انسجتها طرية وواضحة ورائحتها شهية ولذيذة.

عرق اللحمة يقدم في وصفتنا مع أزر بسمتى.

أقوم بغرف الأزر في طبق التقديم ثم أقوم بتوزيع شرائح اللحم علية بشكل لائق ومميز.

اعمل على وضع المكسرات على الأزر ارش الزبيب ولوز محمص وعلى حسب رغبتك واستخدامك يمكنك وضع مكسرات اخرى.

اعمل على وضع الصوص بعد ما رفعته من على النار فوق اللحمة الباردة واترك جزء منة في بوله بجانب طبق التقديم.

وأخيرا تكوني بذلك حضرتي لأسرتك افضل عرق لحمة باردة(التربيانكو) مع اجمل صوص بطعم شهى لذيذ ونكهة مميزة ورائعة. المقاديرخطوات تحضير عرق التربيانكوكيفية تشميع عرق التربيانكوكيفية تسوية اللحم البارد(التربيانكو)خطوات تحضير صوص عرق التربيانكوكيفية تقديم عرق التربيانكو

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