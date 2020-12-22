طريقة عمل عجينة العشر دقائق للفطائر بأسرع وقت وبمكونات بسيطة

عمل عجينة العشر دقائق للبيتزا، وفرنا لكم متابعينا من خلال هذا المقال وعبر موقع ( ثقفني) طريقة سهلة لعمل عجينة العشر دقائق بأسرع وقت وبأقل تكلفة، حيث سميت هذه العجينة بهذا الإسم لأنها لا تحتاج إلا لسوى عشر دقائق فقط لتحضيرها، لذلك تعد من أسهل وأسرع المعجنات لصنع البيتزا والفطائر الهشة بأنواعها، حيث توفر الوقت والجهد وتمتاز بأنها تناسب جميع أنواع الخبز، فقد تساعد تلك العجينة السيدات في صنع العديد من الحلويات والفطائر فى المنزل بكل سهولة، نظراً لتوفير الوقت ولا تحتاج في تخميرها إلا عشر دقائق. طريقة عمل عجينة العشر دقائق مكونات العجينة: 5 أكواب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب لبن بودر.

نصف كوب من الزيت.

كوبان ماء دافىء.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة.

ربع ملعقة صغيرة ملح. تحضير العجينة: يحضر إناء عميق ثم يوضع فيه كوبان من الدقيق مع إضافة السكر والملح والخميرة والماء الدافئ، ثم يتم عجنهم مع بعض جيداً.

يتم العجن بواسطة ملعقة خشبية، ثم يغطى الإناء ويترك لمدة عشر دقائق.

يتم خلط 3 أكواب الدقيق الباقي من المعيار، مع إضافة الزيت والحليب البودر إلى العجينة.

تخلط العجينة جيداً باليد حتى يصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة، ثم تستخدم لتحضير الفطائر والبيتزا والخبز. طريقة تحضير فطائر اللحم الهشة بعجينة العشر دقائق مكونات الفطيرة: يستخدم عجينة العشر دقائق المحضرة مسبقاً.

كيلو لحم مفروم.

ثمرة طماطم مقطعة صغير.

بصلة مفرومة – ملعقة دبس رمان.

نصف ملعقة ثوم بودر.

رشة من الفلفل الحار.

نصف كوب طماطم مفرومة.

ربع كوب ماء.

نصف كوب كاتشب.

بقدونس مفروم.

نصف ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود تحضير الفطيرة: يحضر إناء ويوضع فيه صلصة الطماطم والكاتشب والماء ويرفع على النار حتى يتم تسبيكها، ثم يضاف الفلفل الأسود والملح، ثم ترفع وتترك لتبرد.

يحضر إناء أخر ويوضع فيه اللحم المفروم والبصل والثوم والطماطم المقطعة صغير والبقدونس ودبس الرمان والملح والفلفل الحار.

تخلط المكونات معاً ثم تترك جانباً.

تقسم العجينة إلى كرات متوسطة وتفرد ثم تدهن بواسطة الفرشاة بالصلصة، ثم يوضع علي كل واحدة كمية مناسبة من اللحم.

تدخل الفرن وهو ساخناً وتترك حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي، ثم تقدم باردة مع السلطات.

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