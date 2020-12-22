اقوى اسبراى ساحر لتفتيح المناطق الحساسه تحت الابط وبين الفخدين والركب والجسم كله وسيزول سواد 20 سنه

سبراي بالمكونات الطبيعية لتفتيح المناطق الحساسة تتعرض المنطقة الحساسة وخاصة منطقة البكيني لكثير من المشكلات المحرجة، كما أنها مشكلة محرجة بالنسبة لهم وتجعلهن يفقدون ثقتهم بأنفسهم، وهذا يجعل النساء يبحثون كثيراً عن طرق الطرق العلاجية التي تخلصهم من هذه المشكلة نهائياً ولكن بالفعل لا يوجد أفضل من استخدام الوصفات والطرق الطبيعية التي تعمل على تفتيح وتبيض المناطق الحساسة بالجسم، فهي تحتوي على عناصر طبيعية أساسية يحتاج لها الجلد حتى يتخلص نهائياً من مشكلة اسمرار المناطق الحساسة.

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تستخدم للتخلص من البقع الداكنة بالجسم واسمرار المناطق الحساسة، وجميعها مكونات طبيعية مفيدة جداً للجلد والبشرة ومثل سبراي المكونات الطبيعية التي يتم تحضيرها كما يلي:

ماء مقطر.

زيت فيتامين إ.

زيت الليمون العطري.

جليسرين نقي.

زجاجة سبراي معقمة.

قومي بخلط الجليسرين والماء المقطر مع بعضهم ومن ثم يضاف 4 كبسولات من فيتامين إ و10 قطرات من زيت الليمون العطري.

احفظي الخليط في زجاجة سبراي معقمة مناسبة لاستخدام كل يوم، ولكن قبل الاستخدام يتم رج الزجاجة جيداً لتتجانس المكونات مع بعضها.

ثم ابدئي في استخدام هذا الخليط على المناطق الحساسة قبل النوم ويتم تنظيفه في الصباح بالماء الفاتر.

كما يمكن أن يستخدم الخليط على المناطق الداكنة بالجسم والموجود بها بقع سوداء، واحرصي على تكرار استخدامها للحصول على نتائج فعالة.

الليمون:

كما يمكن استخدام الليمون لتفتيح المناطق الحساسة بالطريقة التالية:

قومي بتدليك المناطق الحساسة بعصير الليمون لعدة دقائق ثم يترك العصير بمدة 20 دقيقة ومن ثم غسلها بالماء مع تكرار استخدامها من 3: 4 مرات في الأسبوع ومن بعدها يتم ترطيب الجلد بكريم مرطب.