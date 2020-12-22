حواوشي الطاسة حضري هذا الطبق الفخم في أقل وقت وبأبسط التكاليف

يعد حواوشي الطاسة من أسهل الطرق التي يمكنك تحضير الحواوشي بها فهي طريقة اقتصادية وسهلة وسريعة لتحضير هذا الطبق الشهي، تعد هذه الأكلة من أفضل الأكلات وأكثرها طلباً فهي مناسبة لجميع المناسبات ويمكن تحضيرها في النزهات والرحلات أيضاً ، تابعي معنا في هذا المقال لتعرفي كيف تحضرين هذا الطبق الشهي بكل سهولة في مطبخك. حواوشي الطاسة المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: كيلو من اللحم المفروم أى نوع ترغبين مع نسبة دهن لا تقل عن 20%.

كيلو من البصل أي حجم ترغبين.

كوب ونصف من الفلفل الحلو الرومي.

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر الحار.

كوب ونصف من الطماطم مقطعة مكعبات صغيرة

ملعقة كبيرة من ملح الطعام الأبيض.

ملعقة صغيرة من توابل اللحم أو السبع بهارات المشكلة.م

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

أربع ملاعق كبيرة من السمن البلدي.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

عشرون رغيف من خبز البلدي الطازج. خطوات تححضير حواوشي الطاسة: قومي بفرم اللحمة المفرومة ويجب إضافة نسبة من الدهن المفروم إليها وفرمه معها. قشري البصل واغسليه جيداً ثم قطعيه إلى قطع صغيرة. افرمي البصل في الكبة حتى يصبح ناعم. اغسلي الفلفل الحلو والحار وافرميهم معاً حتى يصبح ناعم. ضعي اللحمة المفرومة في طبق ثم أضيفي البصل والفلفل الحلو والحار المفروم. قلبي المكونات معاً في طبق ثم تبليها بالملح والفلفل وتوابل اللحم. أضيفي مكعبات الطماطم وقلبيها جيداً مع الملح والتوابل حتى يصبح الخليط يشبه العجينة. اتركي اللحمة المتبلة في الثلاجة لمدة ساعتين ويفضل لليلة كاملة حتى تتشرب التتبيلة وتكتسب النكهة. قومي بفتح الأغرفة من جانب واحد وحاولي إدخال الحشو بداخلها بحرص. وزعي خليط اللحم والخضار على الأرغفة جيداً ثم ادهني الوجه بالقليل من الزيت والسمن المزاب على النار بواسطة فرشاة. أحضري طاسة لا تلتصق مثل التيفال أو الجرانيت وادهنيها بالسمن واتركيها على النار لتسخن. ضعي أرغفة العيش في الطاسة لمدة عشر دقائق حتى ينضج اللجم من الداخل ويحمر العيش. اقلبي العيش على الجانب الآخر حتى تحمر من الجهتين. قدمي الحواوشي مع الطحينة والخيار المخلل وقدميه ساخن. يمكنك الاستغناء عن الطماطم في تلك الوصفة كما يمكنك عمل الحواوشي بدون فلفل حراق حسب ذوقك. حواوشي الطاسة المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:خطوات تححضير حواوشي الطاسة:

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