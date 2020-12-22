ضعي ملعقة من هذه الوصفة السحرية على جسمك ولن تصدقي عينيكِ وداعا لسواد السنين

تبييض الجسم بسرعة، ترغب كافة السيدات في الحصول على جسم موحد اللون مما يدفعهن للبحث عن وصفات طبيعية لتبييض الجسم وتفتيحه بسرعة، فيمكنك استخدام أكثر من وصفة فعالة للتخلص من اسمرار الجسم، لذا سوف نقدم لكم المزيد من الوصفات لتفتيح الجسم والوجه بشكل كامل.

وصفات تبييض الجسم

هناك الكثير من الوصفات التي تُساهم في التخلص من اسمرار البشرة وسوف نوضح لكم بعض الوصفات الفعالة خلال السطور القادمة، والتي أثبتت فاعلية وتفتيح فوري للبشرة والرقبة والركب والأكواع، وكل مناطق الجسم المختلفة.

وصفة زيت الزيتون لتبييض الجسم

المكونات:

ربع كوب من السكر الخشن.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نضع في وعاء كلاً من السكر، وعصير الليمون، والخميرة الفورية ويتم خلطهم بشكل جيد.

نضيف إلى المزيج السابق زيت الزيتون بشكل تدريجي ويتم مزجهم مرة أخرى حتى تُصبح لدينا عجينة ذات قوام جيد.

نفرد الخليط السابق على جسم مبلل ويترك لمدة ربع ساعة.

نغسل بعد ذلك الجسم بالماء الفاتر، ويمكن استخدام الوصفة لتفتيح اليدين أيضاً.

نكرر عمل الوصفة السابقة مرة في اليوم.

وصفة البيض والموز لتبييض الجسم

المكونات:

صفار بيضتان.

أربع ملاعق من زيت الزيتون.

ثمرة من الموز.

طريقة التحضير والاستخدام:

نهرس الموز جيداً ثم نضيف إليها زيت الزيتون وصفار البيض ونخلطهم بشكل جيد.

نطبق المزيج على بشرة الجسم ونتركه لمدة ساعة.

نغسل الجسم بالماء البارد ثم نقوم بتنشيفه جيداً.

يمكن عمل ماسك الجيلاتين والاسبرين بعد هذه الوصفة لأفضل النتائج.

وصفة النشا لتفتيح الجسم كامل

المكونات:

القليل من عصير الليمون.

خمس ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

طريقة التحضير والاستخدام: