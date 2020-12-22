الخنفروش البحريني حضري هذا الطبق اللذيذ والمعجنات الخفيفة من مطبخك

يعد الخنفروش البحريني من ألذ أنواع المعجنات الحلوة على الإطلاق وهو طبق فارسي الأصل وتم تناقله بعد ذلك حتى وصل إلى بلاد البحرين لينتقل بعد ذلك إلى جميع انحاء الوطن العربي، يحضر هذا الطبق بطريقة سهلة وبسيطة مع قطع الفواكه والمكسرات ويمنك تقديمه لأولادك كحلوى أو كفطور وعشاء خفيف والاستمتاع به مع كوب من العصير الطازج، تابعينا لتعرفي كيف تحضريه بكل سهولة. الخنفروش البحريني المقادير اللازمة لتحضير الطبق: نصف كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة البودر أو الفورية.

ملعقتان كبيرتان من اللبن البودر

كوب من دقيق الارز الناعم.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ملعقتان صغيرتان من الحبهان المطحون.

أربع بيضات.

ربع كوب من ماء الورد المناسب للطهي.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران.

ماء حسب الحاجة.

سمسم

زيت للقلي خطوات تحضير الخنفروش البحريني: قومي بنخل الدقيق الأبيض ودقيق الأرز معاً في وعاء عميق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي اللبن البودر والخميرة والحبهان المطحون وقلبي جيداً. أضيفي السكر الأبيض وقلبي. في طبق منفصل قومي بإذابة الزعفران في ماء الورد لعدة دقائق. أضيفي البيض بالتدريج إلى الخليط ثم أضيفي ماء الورد بالزعفران. أضيفي الماء بشكل تدريجي مع التقليب المستمر إلى أن تبدأ العجينة في التكون. اعجني العجين وقلبيه جيداً حتى تتكون لديك عجينة شبه سائلة متماسكة وناعمة خالية من أى تكتلات عجين. قومي بتغطية العجينة واتركيها حتى ترتاح لمدة ربع ساعة قبل التسوية. أحضري طاسة لا تلتصق مثل التيفال أو الجرانيت وضعيها على النار. أضيفي إليها مسحة بسيطة من الزيت واتركيها تسخن. قومي بتقليب العجينة للمرة الأخيرة قبل القلي. ضعي كمية متوسطة من العجين بواسطة مغرفة أو ملعقة وحركي الطاسة حتى تأخذ العجينة شكل دائري. اتركي الخنفروش البحريني حتى يتماسك ويحمر م أسفل. اقلبيه على الجانب الآخر حتى يصبح ذهبي اللون من الجهتين. ارفعي العجين من الطاسة وضعيه على مناديل ورقية ليتشرب الزيت ويبرد قليلاً. كرري الخطوات حتى تنتهي من كل كمية العجين. زيني الخنفروش بالسمسم والعسل الأبيض ويمكنك إضافة قطع من الفراولة والتوت البري ثم قدميه. الخنفروش البحريني المقادير اللازمة لتحضير الطبق:خطوات تحضير الخنفروش البحريني:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخنفروش البحريني حضري هذا الطبق اللذيذ والمعجنات الخفيفة من مطبخك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.