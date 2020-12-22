تفتيح فوري للهالات السوداء بمكونين فقط قولي وداعاً لسواد تحت العين

تفتيح فوري للهالات السوداء ،يُعاني الكثير من مشكلة اسمرار تحت العينين أو ما يُسمى بالهالات السوداء مما يدفعهم للبحث عن طرق فعالة للتخلص منها، فبعض الأشخاص يلجأون لاستخدام أنواع كريمات باهظة الثمن ولكن ننصحك باستعمال بعض الوصفات والماسكات الطبيعية التي تُساهم في التخلص منها بشكل فوري.

تفتيح فوري للهالات السوداء

يبحث كافة الأشخاص الذين يعانون من مشكلة الهالات السوداء عن طرق فعالة وسريعة للتخلص منها في أسرع وقت مُمكن، لذا إليكم بعض الماسكات الطبيعية للقضاء عليها، والحفاظ على منطقة تحت العين من التجاعيد أيضاً والانتفاخ.

ماسك خبز الصودا والحليب لتفتيح الهالات السوداء

المكونات:

خمس ملاعق صغيرة من الحليب الطازج.

ثلاث ملاعق من صودا الخبز.

طريقة التحضير والاستعمال:

نضع في وعاء كلاً من الحليب وصودا الخبز ويتم خلطهم حتى يُصبح لدينا شبيه بالكريم.

نضع المزيج السابق في الثلاجة ونتركه ثم ندهن به حول العينين بشكل يومي، كما يمكن استخدامه كوصفة لتفتيح البشرة.

يترك المزيج على الهالات لمدة لا تقل عن ثلث ساعة ثم يتم غسل حول العينين بالماء البارد جيداً.

ماسك الأناناس لإزالة الهالات السوداء

المكونات:

كمية مناسبة من مسحوق الكركم.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الأناناس.

طريقة التحضير والاستعمال:

نمزج كلاً من الكركم، وعصير الأناناس جيداً.

نطبق الخليط على البشرة ويترك لمدة نصف ساعة.

نغسل حول العينين بالماء البارد جيداً.

يتم تكرار الوصفة السابقة يومياً للحصول على البياض الصارخ.

ماسك البطاطا مع أوراق النعناع

المكونات:

حبة واحدة من البطاطا.

كمية من أوراق النعناع.

طريقة التحضير والاستخدام: