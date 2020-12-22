تفتيح فوري للهالات السوداء ،يُعاني الكثير من مشكلة اسمرار تحت العينين أو ما يُسمى بالهالات السوداء مما يدفعهم للبحث عن طرق فعالة للتخلص منها، فبعض الأشخاص يلجأون لاستخدام أنواع كريمات باهظة الثمن ولكن ننصحك باستعمال بعض الوصفات والماسكات الطبيعية التي تُساهم في التخلص منها بشكل فوري.تفتيح فوري للهالات السوداء
يبحث كافة الأشخاص الذين يعانون من مشكلة الهالات السوداء عن طرق فعالة وسريعة للتخلص منها في أسرع وقت مُمكن، لذا إليكم بعض الماسكات الطبيعية للقضاء عليها، والحفاظ على منطقة تحت العين من التجاعيد أيضاً والانتفاخ.ماسك خبز الصودا والحليب لتفتيح الهالات السوداء
المكونات:
- خمس ملاعق صغيرة من الحليب الطازج.
- ثلاث ملاعق من صودا الخبز.
طريقة التحضير والاستعمال:
- نضع في وعاء كلاً من الحليب وصودا الخبز ويتم خلطهم حتى يُصبح لدينا شبيه بالكريم.
- نضع المزيج السابق في الثلاجة ونتركه ثم ندهن به حول العينين بشكل يومي، كما يمكن استخدامه كوصفة لتفتيح البشرة.
- يترك المزيج على الهالات لمدة لا تقل عن ثلث ساعة ثم يتم غسل حول العينين بالماء البارد جيداً.
المكونات:
- كمية مناسبة من مسحوق الكركم.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الأناناس.
طريقة التحضير والاستعمال:
- نمزج كلاً من الكركم، وعصير الأناناس جيداً.
- نطبق الخليط على البشرة ويترك لمدة نصف ساعة.
- نغسل حول العينين بالماء البارد جيداً.
- يتم تكرار الوصفة السابقة يومياً للحصول على البياض الصارخ.
المكونات:
- حبة واحدة من البطاطا.
- كمية من أوراق النعناع.
طريقة التحضير والاستخدام:
- نقوم بتقشير البطاطا ثم نقطعها ونضيف إليها أوراق النعناع.
- نضع الخليط السابق في الثلاجة ويترك حتى يتجمد.
- يتم فرد القليل من المزيج السابق حول العينين بواسطة قطن ويترك لمدة نصف ساعة، للحصول على تفتيح فوري للهالات السوداء .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفتيح فوري للهالات السوداء بمكونين فقط قولي وداعاً لسواد تحت العين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.