طريقة عمل بيتزا العشر دقائق بكل أسرارها لأسرع وجبة غذاء أو عشاء

طريقة عمل بيتزا العشر دقائق ،تبحث السيدات عن طريقة عمل البيتزا السريعة نظراً لسهولة إعدادها فيمكن عملها بالعديد من الطرق المختلفة، واليوم سوف نتعرف على طرق مختلفة لإعدادها بأسهل وصفة وأسرع الطرق لعملها على طريقة بيتزا هت عبر مقالنا هذا تابعونا. طريقة عمل بيتزا العشر دقائق طريقة عمل بيتزا العشر دقائق المكونات: ثلاث أكواب كبيرة من الدقيق المنخول.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

القليل من السكر.

رشة من الملح.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

ربع كوب من الزيت النباتي. طريقة التحضير: نضع نصف كمية الدقيق في وعاء ونضيف إليه كلاً من السكر، والملح، والخميرة الفورية، والماء الدافئ ويتم خلطهم بشكل جيد.

نعجن المزيج السابق حتى يُصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة.

نغطي العجينة ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تتخمر.

نضيف إلى العجينة السابقة أيضاً الزيت ونعجن مرة أخرى حتى تُصبح العجينة ناعمة.

نبدأ بعد ذلك بعمل البيتزا وإضافة كل مانود من مكونات، ولابد من وضع طبقتين من الجبن واحدة أسفل المكونات والطبقة الأخرى فوقها، وتدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة، وتقدم ساخنة بألف هنا. طريقة عمل بيتزا العشر دقائق في البيت طريقة عمل بيتزا العشر دقائق في البيت المكونات: خمس أكواب من الطحين المنخول.

كوبان ونصف من الماء.

ملعقة من الملح.

كمية مناسبة من السكر.

ملعقة من الخميرة الفورية.

أربع ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة من البيكنج بودر.

ربع كوب من الزيت.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن. طريقة التحضير: نسكب في وعاء الخميرة الفورية، والماء الدافئ، والسكر ونخفقهم بشكل جيد.

نضيف إلى الخليط السابق الطحين والملح، والماء، والحليب، والبيكنج بودر ويتم خلطهم حتى تتجانس المكونات مع بعضها جيداً، وكلما إزداد العجن كلما أصبحت العجين أفضل وأحلى في الطعم.

نترك العجينة جانباً حتى تتخمر ويتضاعف حجمها، وفي حال كنتِ في عجلة من أمرك وتودين عملها في عشر دقائق فقط، يمكنكِ استخدام الميكروويف لتخمير العجينة سريعاً.

يتم بدء استخدامها كما هو مرغوب، ونفرد الصلصة وباقي المكونات على الوجه ثم تدخل الفرن على درجة حرارة مرتفعة في الرف الأوسط لمدة ربع ساعة.

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