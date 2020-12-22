يُعتبر الكيك البارد أحد الوصفات العصرية التي يفضل إعدادها الكثير من الأشخاص نظراً لسهولة وسرعة عملها بالإضافة إلى مذاقها الشهي، واليوم سوف نوضح لكم طرق مختلفة لعمل الكيك البارد والتي حتماً ستنال إعجاب كل من يتناولها ويطلبوها منكِ مجدداً. الكيك البارد الكيك البارد المكونات: كمية من سويسرول شوكولاتة.

يمكن استبداله بأي كيك متوفر لديكِ مثل البراونيز أو كيكة الحليب الهشة.

ثلاث مغلفات من الكريمة البودرة.

علبة ونصف من القشطة، ويمكن استبدالها بكريمة الطهي.

كمية مناسبة من الحليب.

مغلف كبير من كريم الكراميل.

ثلاث مغلفات من الكابتشينو.

ثلاث ملاعق من الكاكاو.

السكر البودرة على حسب الرغبة.

فراولة للتزيين. طريقة التحضير: نضع في وعاء كلاً من كريم الكراميل، والحليب، والسكر البودرة، والكريمة بالبودرة والكابوتشينو ويتم خلطهم بشكل جيد.

يتم تقطيع السويسرول ثم نقوم برصها في صينية ثم نضيف طبقة من الخليط السابق.

نضع طبقة أخرى من السويس رول ونضيف الكاكاو ونظل في إعداد طبقات من السويس رول والمزيج السابق.

بعد ذلك يتم وضع الصينية في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

نُزين الكيك بالفراولة ويُقدمه بألف هنا. الكيك البارد بالقهوة الكيك البارد بالقهوة المكونات: ثلاث ملاعق صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

علبة فقط من الحليب المكثف.

سويسرول شوكولاتة جاهز.

مغلفات من الكريمة.

كمية مناسبة من الماء الساخن.

سكر حسب الرغبة.

كوب من عين الجمل. أو اللوز حسب الرغبة أو المتوفر لديكِ، ويمكن الاستغناء عنها.

القليل من الجبن الكريمي اللين. طريقة التحضير: نبدأ أولاً بتقطيع السويسرول إلى شرائح رفيعة ثم نضعه في قالب أو صينية.

نخلط كلاً من الكريمة البودرة، والجبن الكريمي بشكل جيد.

نضيف إلى المزيج السابق الحليب المكثف المحلى والقهوة ونذوبهم بالماء الساخن.

نسكب المزيج السابق على السويسرول ثم نزينه بعين الجمل والكريمة ونضعه في الثلاجة ويترك حتى يتماسك.

نخرج الصينية من الفرن ويُقدم بألف هنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكيك البارد في عشر دقائق فقط وبدون فرن لأحلى وألذ وأسرع كيكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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