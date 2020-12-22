طريقة تحضير بنت الصحن اليمنية والمسمى باسم (سبايا) بطعم جديد ومتميز

طريقة تحضير بنت الصحن اليمنية (سبايا) دائما هذا المطبخ ذا طابع مميز في تحضير اشهي وألذ الأطباق وأيضا المشروبات ذات المذاق المختلف حيث امتدت واشتهرت وصفات هذه الأطباق الى كافة الدول المجاورة لها ومن اشهر أطباق المطبخ اليمني الهريس والشاي العدني والمندي وغير ذلك من المشروبات مثل القهوة والحلويات تعد بنت الصحن من الحلويات اليمنية التقليدية سهلة التحضير ولا تستغرق وقت ولا جهد وتعتمد على مكونات بسيطه ومتوفره في كل بيت يتم تناولها على الإفطار وأيضا بين الوجبات لأنها خفيفة على المعدة في مقالنا هذا سوف نتعرف على اهم خطوات تحضير طبقنا اليوم بنت الصحن اليمنية.

طريقة تحضير بنت الصحن ومقاديرها

المقادير:-

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستعمالات.

نصف كوب زبدة أو سمنة لينة بدرجة حرارة المطبخ.

نصف كوب زيت نباتي.

ثلاث بيضات.

ملعقة كبيرة لبن بودر.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر خميرة حلويات.

صفار بيضة لدهان الوجه.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

سمسم.

حبه البركة.

عسل نحل أو شربات لتسقيه (قطر).

طريقة تحضير بنت الصحن

بنت الصحن من حلويات التراث اليمني والمشهورة جدا في اليمن أي من التراث الثقافي لليمن وتحمل أيضا مسمي اخر وهو سبايا التحضير الوصفة سنحتاج الى الخطوات الأتية:-

بالعجان الكهربائي ضعي كل المكونات الجافة من السكر والطحين واللبن البودر ورشه الملح وخميرة الحلويات مع التقليب الجيد حتى تمتزج المكونات مع بعضها. في كوب ضعي فيه قليل من الماء الدافئ وذوبي الخميرة الفورية مع ملعقة السكر جيدا وتترك جانبا للاستعمال لاحقا. في وعاء اخر على نار هادئة سخيني الزبدة حتي تصبح سائلة ثم نضيف إليها البيض والخميرة مع الاستمرار في التقليب. اصنعي حفرة في وسط الدقيق الممزوج مع المكونات الجافة ثم ضيفي الزبدة السائلة مع البيض والخميرة. قومي بعملية العجن حتى تصبح عجينة لينة ومتماسكة غير ملتصقة باليد أو حواف العجان. غطي العجين بكيس نايلون محكم وتترك جانبا لتختمر لمده نصف ساعة. بعد أن تختمر العجينة تقسم الى ست قطع. قومي بفرد أول قطعة من قطع العجين بشكل دائرة رفيع جدا ورقيقة مع نثر قليل من السمن عليها أو الزبد. قومي أيضا بنثر القليل من السمسم وحبه البركة عليها. ضعيها في صينية مناسبة مدهونة بالزيت مع تكرار هذه العملية الى أن تنتهي من باقي قطع العجين. في وعاء اخر صغير قومي بوضع صفار البيض مع الفانيليا وعصير الليمون مع التقليب الجيد. ادهني الطبقة العلوية بصفار البيض ثم انثري قليل من السمسم وحبه البركة عليها. تغطى الصينية بكيس نايلون محكم حتى تختمر ويتضاعف حجمها مرة اخرى. ادخلي الصينية الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة متوسطة أخرجيها من الفرن بعد النضج وبعد أن تكتسب اللون الذهبي الجميل. قومي بإضافة الشربات أو العسل وتقدم بالهناء والشفاء.

وهاهنا قد انتهينا من مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري حيث قدمنا وصفتنا اليوم المدرجة تحت عنوان طريقة تحضير بنت الصحن اليمنية والمسمى باسم (سبايا) بطعم جديد ومتميز.