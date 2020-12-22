خبر سار للقضاء على السمنة وزيادة الوزن بالحرص على تناول بعض الفاكهة

يعاني الكثير من الأشخاص في مختلف الدول من الوزن الزائد، حيث يعاني البعض منها ومحاولة التخلص من الوزن وتناول الفواكه بكثرة كنوع من التغذية الجيدة، حيث نصحت بعض الدكاترة إذا كنت تشكو من زيادة الوزن فعليك بالحرص على تناول بعض الفاكهة، بالإضافة إلى ضرورة ممارسة الرياضة إذا أن ذلك يساعد على حرق الدهون والسعرات الحرارية، كما يسهم في المحافظة على رشاقة الجسم باتباع نظام غذائي سليم ومداومة لعب الرياضة أو المشي على الأقل ولو نصف ساعة وتناول بعض من الفواكهة المفيدة صحياً وحرق الدهون.

5 فواكهة مهمة لصحة الإنسان بدون سمنة ووزن زائد:

تقول استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي أن هناك بعض الفاكهة التي تعمل على حرق الدهون وهي:

1- التفاح :

يعد الفواكه من أهم الطرق التي تساعد على إنقاص الوزن ومن أهم هذه الفواكه التفاح، حيث يحتوي التفاح على المواد المضادة للأكسدة من نوع فلافونويد العاملة على خفض ترسب الكولسترول الضار في جدران الشرايين، كما يخلص الجسم من السموم المعدنية كالزئبق أو الرصاص، وذلك بجانب انخفاض نسبة السكريات أو ما يعرف بالمؤشر السكري، مما يخفف بتناوله الشعور بالجوع.

2- الأناناس :

ومن ضمن هذه الفواكه أيضاً فائدة الأناناس، فوائد الأناناس للجسم هي كثيرة ومتعددة حيث يحتوي على كم هائل من الفيتامينات والمعادن، حيث يهدف إلى تعزيز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى البكتيرية والفيروسية، بالإضافة إلى أنه يقوي الجهاز المناعي ويساعد الأناناس على إنقاص الوزن، حيث أنه يساعد على الشعور بالشبع وامتلاء المعدة، كما أن ثمرة الأناناس تحتوي على 70% من وزنها من الماء، كما يساعد على حرق الدهون الموجودة في الجسم.

3- الرمان :

يعتبر الرمان من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة للصحة مثل الحديد والفسفور والكبريت والكلس والبوتاسيوم والماغنسيوم وله دور في حرق الدهون بالجسم

4- الجريب فروت :

وهي إحدى الفاكهة الحمضية الشهيرة بغناها بمضادات الأكسدة والمغذيات وقلة السعرات الحرارية فيها ولطالما اشتهر عن هذه الفاكهة دورها في حرق الدهون

5- الأفوكادو :

يعد فاكهة الأفوكادو من أفضل الفواكه التي يتم التعامل معها على أنها مصدر للمواد الغذائية، حيث تهدف إلى مساعدة على إزالة الدهون في البطن لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف، ومن الخصائص التي يتمتع بها الأفوكادو أيضاً احتوائه على عناصر تساعد على منع الالتهاب وخفض الكوليسترول وتعزز بشكل عام من صحة الجسم.