بسبوسة العشر دقايق.. ألذ حلوى شرقية تتذوقها في حياتك احلى من بسبوسة الحلواني

بسبوسة العشر دقايق ،البسبوسة هي أشهى أنواع الحلويات التي يُمكنك تحضيرها بالعديد من الطرق كما يُمكنك استخدام الكثير من المواد لتزينها، واختلفت الأقاويل حول بدايتها، فهناك من يرى أن بدايتها مصرية وهناك فريق آخر يرى أنها شامية الأصل، وهناك من يرى أنها ظهرت لأول مرة في الدولة العثمانية، ويُطلق عليها العديد من الأسماء مثل الهريسة أو النمورة، فالأطفال يفضلون تناولها بكثرة لذا سوف نسرد لكم طرق مختلفة لتحضيرها. بسبوسة العشر دقايق بسبوسة العشر دقايق المكونات: كوب واحد من السميد الناعم.

كمية مناسبة من جوز الهند.

السكر على حسب الرغبة.

ملعقة من البيكنج بودر.

كمية مناسبة من لبن الزبادي. طريقة الإعداد: نضع في وعاء كلاً من السميد، والسكر، والبيكنج بودر، ولبن الزبادي ويتم خلطهم بشكل جيد.

ندهن صينية بالقليل من الزيت النباتي.

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نضع الصينية ونتركه حتى تنضج.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها جانباً حتى تبرد، وهذا هو سر البسبوسة الجاهزة.

نقطع بسبوسة اللبن الطرية ونُزينها بجوز الهند وتُقدم بألف هنا. بسبوسة العشر دقايق بالقشطة بسبوسة العشر دقايق بالقشطة المكونات: كوبان من الحليب البودرة.

كوبان من السميد.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كمية من القشطة.

كوب واحد قطر.

فستق حلبي للتزيين. طريقة التحضير: نسكب في وعاء كلاً من السميد، والسكر البودرة، والبيكنج بودر، والحليب البودرة ونخلطهم بشكل جيد.

نضيف بعد ذلك القشطة ونعجن حتى تُصبح لدينا عجينة طرية.

ندهن صينية بالقليل من الزبدة ثم نخفق القشطة.

نسكب مزيج البسبوسة في الصينية ثم نضع القشطة المخفوقة ثم باقي كمية البسبوسة.

نضع الصينية في الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة.

نخرج الصينية ونُزيها بالفستق الحلبي ثم تُقدم. X إقرأ أيضاً: الكيك البارد في عشر دقائق فقط وبدون فرن لأحلى وألذ وأسرع كيكة

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