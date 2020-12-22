تفتيح المناطق الحساسة في يومين بمكونين فقط

ترغب الكثير من السيدات في تفتيح المناطق الحساسة في يومين بشكل سريع وفعال، فبعضهن يستخدمن مستحضرات التجميل ولكنها باهظة الثمن كما إنها قد تضر بتلك المنطقة نظراً لاحتوائها على العديد من المواد الكيميائية، لذا ننصح باستعمال الخلطات الطبيعية لذلك سنوضح لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية لتفتيح المنطقة الحساسة.

تفتيح المناطق الحساسة في يومين

إليكم العديد من الخلطات لتفتيح المنطقة الحساسة، وهي خلطة الجلسرين والفازلين

المكونات:

كمية مناسبة من الفازلين.

ثلاث ملاعق من الجلسرين السائل.

ملعقتان من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت اللوز.

طريقة التحضير والاستخدام:

نضع في وعاء كلاً من زيت الخروع، والجلسرين ويتم خلطهم بشكل جيد.

نضيف إلى المكونات السابقة زيت الخروع، وزيت اللوز ويتم خلطهم جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نطبق الخليط على المنطقة ونترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

نغسل البشرة بالماء الفاتر جيداً والصابون.

نكرر عمل الخلطة السابقة مرة يومياً حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

خلطة بودرة الأطفال والسكر

المكونات:

ربع كوب من بودرة الأطفال.

ملعقة صغيرة من السكر.

أربع ملاعق من زيت الزيتون.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

نضع في وعاء كلاً من السكر والماء ونقلبه حتى يذوب.

نضيف إلى الخليط السابق زيت الزيتون، وبودرة الأطفال ونرفعهم على النار ونتركهم لمدة خمس دقائق.

نرفع المزيج عن النار ونتركه حتى يبرد.

نطبق خليط تفتيح المناطق الحساسة في يومين على المنطقة ونفركها ثم نتركه عليها لمدة ساعتين.

نغسل المنطقة بالماء الفاتر جيداً.

خلطة مسحوق الأرز والكركم

المكونات:

كمية مناسبة من الكركم.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الأرز.

ملعقة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من لبن الزبادي.

طريقة التحضير والاستخدام: