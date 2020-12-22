- 1/2
- 2/2
طريقة الحناء الغامقة المنزلية، من أكثر العادات القديمة المنتشرة في الكثير من الدول العربية هي نقش الأيدي بالحناء، لذلك تعشق النساء تلك العادة كثيرًا، فإن الرسم بالحناء لهو أمر جميل ويعطي مظهرًا رائعًا، ولكن قد يشعر البعض منهن بالقلق من استخدام الحناء الجاهزة، ونقوم بتقديم طريقة تحضير الحناء المنزلية لاستخدامها بكل أمان والرسم حسب الرغبة على الأيدي.عمل الحناء الغامقة المنزلية
من خلال بعض المكونات المنزلية يمكن لكل إمرأة الآن أن تقوم بتنفيذ الحناء المنزلية وحدها، مع تعلم طريقة استخدام الحناء ورسم الحناء على الأيدي بكل سهولة، وهناك بعض الطرق المختلفة لتحضير الحناء المنزلية منها:
- الحناء الغامقة بالليمون والكافور
وفي هذه الطريقة نقوم بتحضير خليط من زيت الكافور ومقدار نصف ليمونة وماء وبعد الخلط، نضيف مسحوق الحناء الجاهز ونقلب جيدًا حتى يصبح القوام ناعم وكريمي، يتم تصفية المزيج بالقماش واستخدامه في الرسم بعد مرور 6 ساعات.
- الحناء الداكنة بالحجر الأسود
نقوم بمزج مقدار 6 حبات قرنفل وماء ساخن مع 2 ملعقة كبيرة مطحون الحجر الأسود، ونتأكد من إذابة مطحون الحجر الأسود، ومن ثم نقوم بتصفية الخليط بشكل جيد، ونضيف مقدار الحناء المرغوب مع السكر الناعم والخل ونقلب أثناء الإضافة بالتدريج حتى يصبح القوام مثل المعجون وناعم، وبعد مرور 6 ست نبدأ باستخدامها على الجسم.استخدام الحناء في رسم الأيدي
بعض السيدات لم يقمن بتجريب ذلك من قبل، ويمكن اتباع نصائح رسم الحنة التالية:
- شراء ورق رسم الحنة الجاهز ويتم وضعه على الأيدي، وملئ الفراغات بالحناء ومن ثم سيتم رسم شكل الورقة على اليدين بكل سهولة.
- استخدام كحل العين على الأيدي لرسم الرسمة المرغوبة في البداية لأنه يسهل مسحه، ومن ثم بعد التأكد من الرسمة المرغوبة يتم الإعادة بالحناء على الرسم.
- أو شراء حقنة رسم الحناء من أماكن بيع مستحضرات التجميل، وتتميز بأنها رفيعة وصغيرة الطرف، ويتم صب خليط الحناء المجهز في قاعدة الحقنة، ومن ثم يتم البدء في استخدام حقنة الرسم في رسم الرسومات المرغوبة على اليدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة الحناء الغامقة المنزلية بالكافور والشاي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.