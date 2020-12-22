طريقة الحناء الغامقة المنزلية بالكافور والشاي

طريقة الحناء الغامقة المنزلية، من أكثر العادات القديمة المنتشرة في الكثير من الدول العربية هي نقش الأيدي بالحناء، لذلك تعشق النساء تلك العادة كثيرًا، فإن الرسم بالحناء لهو أمر جميل ويعطي مظهرًا رائعًا، ولكن قد يشعر البعض منهن بالقلق من استخدام الحناء الجاهزة، ونقوم بتقديم طريقة تحضير الحناء المنزلية لاستخدامها بكل أمان والرسم حسب الرغبة على الأيدي.

عمل الحناء الغامقة المنزلية

من خلال بعض المكونات المنزلية يمكن لكل إمرأة الآن أن تقوم بتنفيذ الحناء المنزلية وحدها، مع تعلم طريقة استخدام الحناء ورسم الحناء على الأيدي بكل سهولة، وهناك بعض الطرق المختلفة لتحضير الحناء المنزلية منها:

الحناء الغامقة بالليمون والكافور

وفي هذه الطريقة نقوم بتحضير خليط من زيت الكافور ومقدار نصف ليمونة وماء وبعد الخلط، نضيف مسحوق الحناء الجاهز ونقلب جيدًا حتى يصبح القوام ناعم وكريمي، يتم تصفية المزيج بالقماش واستخدامه في الرسم بعد مرور 6 ساعات.

الحناء الداكنة بالحجر الأسود

نقوم بمزج مقدار 6 حبات قرنفل وماء ساخن مع 2 ملعقة كبيرة مطحون الحجر الأسود، ونتأكد من إذابة مطحون الحجر الأسود، ومن ثم نقوم بتصفية الخليط بشكل جيد، ونضيف مقدار الحناء المرغوب مع السكر الناعم والخل ونقلب أثناء الإضافة بالتدريج حتى يصبح القوام مثل المعجون وناعم، وبعد مرور 6 ست نبدأ باستخدامها على الجسم.

استخدام الحناء في رسم الأيدي

بعض السيدات لم يقمن بتجريب ذلك من قبل، ويمكن اتباع نصائح رسم الحنة التالية: