اصبغى شعرك وابهري كل من حولك بلون شعر اشقر او احمر ناري بثلاث مكونات فقط من مطبخك

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أبسط خطوات صبغ الشعر باللون الأحمر يخطر في بال النساء دوماً لون عجيبة وغريبة لصبغ الشعر ومن ضمنها اللون الأحمر المتوهجة والتي تعشقه الكثيرون منهم ولكن بعضهم يخشى الاقتراب من استخدام الصبغات الكيماوي لتتلف شعرهن، ولكننا اليوم حرصنا على أن نقدم لك سيدة وفتاة تحب أن تصبغ شعرها باللون الأحمر او اى لون تحبيه ويناسب لون البشره لديكى سوف نقدم لها طريقة سهلة وبسيطة لتساعدها على أن تصبغ شعرها باللون الأحمر بدون صبغات ضاره أو حناء.
طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر في المنزل
أبسط خطوات صبغ الشعر باللون الأحمر درجات الأحمر كثيرة ومتعددة ويبحث كثير من النساء عن اللون الذى يناسبهم ويمكن صبغ الشعر باللون الأحمر كما يلي:
- عليك باختيار درجة اللون الأحمر التي تروق لكِ وتناسب لون بشرتك.
- لابد من أن تتأكدي من أن شعرك سوف يكون مناسب للصبغة، وابدئي في تحضير قائمة بمشترياتك التي تحتاجين لها والتي تتمثل في الآتي:
- صبغة الشعر باللون الأحمر خالية من الأمونيا.
- قفازات بلاستيك.
- فرشاة الصبغة.
- وعاء بلاستيكي.
- فازلين طبي.
- زجاجة أكسجين.
- احضري الوعاء البلاستيكي ضعي به الصبغة الحمراء مع زجاجة الأكسجين وقومي بخلطهم جيداً بواسطة فرشاة الصبغة لكي تصبح مثل العجينه اللينه وناعمة واحرصي أن لا تتكتل معك.
- لا يمكن أن تضعين الصبغة على شعرك وهو مبلل تأكدي من أنه جاف تماماً، بعدها يتم توزيع الفازلين الطبي حول منابت الشعر بمقدمة الرأس والأذنين حتى لا تتأثر بآثار الصبغة.
- ارتدي القفازات ومشطي شعرك وقسمية إلى أربعة أجزاء واصبغي كل جزء منهم على حدا ولفي الشعر بغطاء بلاستيكي واتركيه على حسب المدة المحددة على العبوة.
- ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ومن ثم البلسم لترطيب الشعر.
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