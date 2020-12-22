علاج الشيب بالكاكاو في دقائق معدودة وإنهاء مُعاناة التقصف والهيشان لأصحاب الشعر الأبيض

أكدت الأبحاث المُختلفة للعناية بالشعر والبشرة إمكانية علاج الشيب بالكاكاو في دقائق معدودة من أجل الاستمتاع بشعر صحي، والتخلص من مشكلة ظهور الشُعيرات البيضاء التي تسبب الضيق والإحراج للأفراد من مختلف الأعمار، حيث أن الشيب من أكثر المشكلات انتشارًا وخاصة بين الشباب في الفترة الحالية، وهو يظهر نتيجة للعديد من الأسباب المختلفة التي من بينها الضغوط النفسية والتوتر والقلق، والذي يؤدي بدوره إلى نقص إنتاج صبغة الميلانين المسؤولة عن إعطاء اللون للشعر، فتظهر الشعيرات الجديدة باللون الأبيض.

علاج الشيب بالكاكاو

استطاع الكثير من الأفراد التخلص من الشيب بالكاكاو وذلك نظرًا لفوائده العديدة التي أعطته القدرة على القيام بتلك المهمة بدون أي خوف من التأثير السلبي على الشعر، حيث أن الكاكاو له أهمية كبرى في ترطيب الشعر وإعطاؤه الإشراقة واللمعان المطلوب، ومن بين فوائد الكاكاو للشعر:

يُساعد الكاكاو على زيادة كثافة الشعر، حيث يمنع تساقطه ويساعد في نمو بشكل طبيعي صحي بدون أي مُشكلات.

يُساعد على تغذية الشعر ويُخلصه من مشكلات الجفاف والتقصف، حيث يساعد على تنشيط بُصيلات الشعر.

يحمي بُصيلات الشعر ويُغذي الفروة ويُعالج الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

له دور إيجابي في علاج كافة مُشكلات الشعر المُجعد، حيث أنه يعمل على إعطاؤه النعومة والرطوبة الطبيعية.

الكاكاو والبيض لعلاج الشيب

يمكن علاج الشيب والشعر الأبيض عن طريق استخدام خلطة الكاكاو والبيض، والتي من الممكن تحضيرها عن طريق :

نصف كوب من الحليب المختمر.

معلقة كبيرة من الكاكاو.

صفار بيضة واحدة كبيرة.

تُوضع كافة المكونات في وعاء نظيف من أجل خلطها جيدًا للحصول على مزيج متجانس.

يُوضع الخليط على الشعر النظيف بعد غسله وتجفيفه جيدًا.

التأكد من تدليك الشعر جيدًا من الجذور وحتى الأطراف وتركه لبعض الوقت قبل غسله.

تُكرر الوصفة مرتين أسبوعيًا على الأقل من أجل الحصول على النتائج الإيجابية في التخلص من الشعر الأبيض.

خطوات تحضير وصفة الكاكاوزبدة الكاكاو لعلاج الشيب

تُعد زبدة الكاكاو من المنتجات التي يتم استخراجها من حبوب الكاكاو، وهي تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الاكسدة بالإضافة إلى نسب عالية من الفلافونويد وبوليفينول، وتدخل في إعداد الكثير من المنتجات التجميلية ولكنها في الوقت ذاته تُمثل قيمة غذائية عالية، وتساعد في علاج شيب الشعر، ويمكن القيام بذلك عن طريق :