ولاء حداد الثلاثاء,22 كانون اﻷول (ديسمبر) 2020 - 19:02 فوائد الهندباء البرية لمحاربة التوتر والقلق وتحسين المناعة، تتلخص في كونها غنية بالعناصر الغائية، والمركبات الكيميائية التي تحقق كل ذلك، وتعد الهندباء أحد أنواع الأعشاب التي تدخل في تحضير العلاجات الشعبية والمنزلية، كما تدخل في تركيب كثير من الأودية الطبية. فوائد الهندباء البرية لمحاربة التوتر والقلق وتحسين المناعة: أكد موقع "ويب طب" فوائد الهندباء البرية لمحاربة التوتر والقلق وتحسين المناعة وذكر الفوائد التالية: تحتوي الهندباء البرية على مواد تساعد على التخفيف من الضغوطات والتوتر، وأحياناً يتم استخدام جذور الهندبا البرية للمساعدة على النوم، كبديل صحي عن الحبوب المنومة.

تحتوي الهندباء على مواد تعمل على مهاجمة أنواع معينة من البكتيريا في الجسم.

تحتوي على مضادات أكسدة تحارب الشوارد الحرة في الجسم، ما يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والسرطانات.

غنية بمضادات الفيروسات والبكتيريا، وبالتالي تعزز مناعة الجسم. فوائد الهندباء البرية: بالإضافة إلى فوائد الهندباء البرية لمحاربة التوتر والقلق وتحسين المناعة ذكر موقع ويب طب مجموعة من فوائد الهندباء الصحية، وهي: تصنف الهندباء على أنها طعام صحي مفيد، فهي غنية بالفيتامينات مثل فيتامين أ، فيتامين ج، فيتامين ب وفيتامين ي. وكما تزود الجسم ببعض المعادن مثل الحديد، المغنيسيوم، الكالسيوم والبوتاسيوم. الهندباء تعزز صحة الجهاز الهضمي بسبب احتواء جذورها على مادة الإينولين.

الهندباء غنية بمضادات الأكسدة التي تقاوم الجذور الحرة المسببة للسرطان.

تساعد الهندباء على تنظيم سكر الدم، و بالتالي فهي مفيدة لمرضى السكري.

تساهم الهندباء بشكل مباشر في مساعدة في خفض ضغط الدم.

الهندباء مدر طبيعي للبول وتحسن عمليات الأيض وتمنع تراكم الدهون، وبالتالي تساعد على خفض الوزن.

الهندباء تمتلك بعض الخصائص المضادة لاتهابات وحكة الجلد. ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.

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