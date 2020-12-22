حاربي الشيخوخة وامراضها بتناول هذه الاطعمة

الشيخوخة دوت الخليج مرحلة عمرية لا بد منها لكافة البشر، لكنها مرحلة مخفية للكثيرين خصوصاً النساء اللاتي يحلمن بشباب دائم.

إلا أن الشيخوخة التي تترك آثارها على البشرة والجسم، والتي تأتي في مرحلة عمرية محددة، قد تغدر بالبعض وتداهمهم في عمر أبكر بسبب عوامل عدة، منها النظام الغذائي غير الصحي وقلة النوم وزيادة الوزن والضغط النفسي وغيرها من العوامل.

والخبر المفرح في هذا الموضوع، ان للغذاء دور بارز في محاربة الشيخوخة والامراض المتصلة بها وهو ما نستعرض له سوياً في موضوعنا اليوم.

محاربة الشيخوخة وامراضها بتناول هذه الاطعمة

الجذور الحرة مسؤولة بشكل خاص عن اتلاف الخلايا السليمة في الجسم، ما يسرَع من الاصابة بامراض السرطان والشيخوخة وغيرها.

ويمكن محاربة الشيخوخة المبكرة والامراض الناجمة عنها بتناول بعض اصناف الطعام، وعلى رأسها الخضروات والفواكه الملونة الغنية بمضادات الاكسدة.

ويشير موقع "العربية.نت" نقلاً عن موقع WebMD المعني بالشؤون الصحية، ان هذه الاصناف من الطعام وعلى رأسها التوت، تساعد في محاربة الجذور الحرة المسببة للشيخوخة وامراض المخ.

ومن الاطعمة التي تساعد في محاربة الشيخوخة وامراضها:

زيت الزيتون: الغني بالدهون الجيدة وخصائص مضادة للالتهابات والاكسدة.

الأسماك: غذاء الدماغ كما يطلق عليها، غنية بالاحماض الدهنية التي تساعد المخ والجهاز العصبي على العمل بصورة جيدة، وتناولها مرة او مرتين اسبوعياً يقلل خطر الاصابة بمرض الخرف وخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

البقوليات: غنية بالالياف التي تحسن الهضم وتقلل خطر الاصابة بالسمنة وامراض القلب والسكري، اضافة لتعزيز الشعور بالشبع والمساعدة على انقاص الوزن.

الخضراوات: مثل البطاطا الحلوة والجزر والخضروات الورقية الداكنة، الغنية بالالياف ومضادات الاكسدة والفيتامينات والمعادن التي تحمي من الامراض المزمنة.

المكسرات: لغناها بالبروتينات النباتية الخالية من الكوليسترول والمواد المغذية الأخرى، ويوصى بتناولها أكثر من مرة أسبوعيا لكن باعتدال.

منتجات الالبان: يوصي الخبراء بتناول الحليب المدعم بفيتامين د كونه يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم. أما الزبادي فهو غني بالبروتين والكالسيوم ويساعد على تحسين الهضم.

الحبوب الكاملة: تقلل خطر الاصابة بانواع محددة من السرطان والسكري من النوع الثاني وامراض القلب، وهي غنية بالالياف التي تحول دون مشاكل الجهاز الهضمي مثل الامساك.

كما يوصي الخبراء بضرورة اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على تناول وجبات صغيرة طوال اليوم، وشرب الماء بكميات كافية، وممارسة الرياضة بانتظام، والحرص على عدم زيادة الوزن ومحاربة السمنة. وكلها عناصر تساعد في محاربة الشيخوخة والامراض المرتبطة بها.