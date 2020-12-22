ماهي الاطعمة التي يجب تجنبها بعد عملية المنظار، دوت الخليج الأطعمة التي تؤثر على عملية الاستشفاء من المرض الذي أصاب العضو الذي تطلب عملية المنظار كأحد العلاجات له، وهنالك مجموعة من الأطعمة الممنوعة وأخرى مسموحة، نتعرف عليها في التالي:

ماهي الاطعمة التي يجب تجنبها بعد عملية المنظار:

الأطعمة القاسية صعبة الهضم مثل اللحوم.

الأطعمة الصلبة مثل الخضروات النية وهي ايضا تحتاج إلى مجهود من الجسم لهضمها.

الأطعمة الغنية بالدهون و السكريات مثل الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة، فهي أطعمة غير مفيدة وتضر الجسم.

الأطعمة لعمية بالتوابل و البهارات والملح، وذلك كونن تسبب اضطرابات هضمية.

الألبان بأنواعها وذلك لتسببها ببعض الاضطرابات الهضمة.

الأطعمة المسموحة بعد عملية المنظار:

ينصح موقع "ويب طب" بكميات جيدة من الماء بعد عملية المنظار لإعادة ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة، ويجب التركيز على الأطعمة التالية لمساعدة الجسم على الاستشفاء واستعادة الصحة العامة، وشفاء الجروح، وهي:

بعض أنواع العصائر والمشروبات الصحية الدافئة.

المقرمشات المملحة.

البطاطا المهروسة.

الأسماك ذات اللحوم البيضاء.

حساء الدجاج.

خبز التوست الأبيض.

الخضراوات المطهوة.

وأخيرا ينصح المريض بعد عملية المنظار أن يلتزم بالنظام الغذائي، ويعود إلى تناول الوجبات تدريجًا، بحيث يبدأ بوجبات صغير ومتعددة خلال اليوم، مع المحافظة على شرب الماء و الوسائل.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.