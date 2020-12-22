من منا لا يحلم بجسم صحي خالي من الامراض والمشاكل الصحية التي تنغص علينا الحياة؟

بالتأكيد أنه حلم يسهل تحقيقه في حال اتباع نمط حياة صحي يشمل الغذاء والنشاط البدني والنوم الجيد والبعد عن التوتر والضغوطات النفسية التي تؤثر سلباً على الصحة.

لكن كثيراً منا يظن أنه يتبع نظاماً غذائياً صحياً، في حين ان العكس هو الصحيح، والدليل علامات خفيفة نشهدها في صحتنا ومظهرنا الخارجي تخبرنا بأن النظام الذي نتبعه ليس سليماً وينبغي استبداله.

فلنتعرف سوياً على العلامات التي تكشف اتباع نظام غذائي غير صحي كما اوردها موقع "سبوتنيك" الروسي نقلاً عن موقع "كليفلاند كلينك" المختص بالشؤون الصحية.

علامات تكشف اتباعك نظاما غذائيا غير صحي

هذه العلامات لا تظهر بصورة مفاجئة بل إنها نتاج العديد من الايام والشهور وحتى السنين.

ومن العلامات التي تكشف اتباع نظام غذائي غير صحي:

شعر مثل القش: تعبير يوحي بأن الشعر مقصف ويتساقط بشكل زائد، ما يعني ان النظام الغذائي المتبع غير صحي ويؤثر سلباً على صحة الشعر.

ومعظم انظمة الرجيم التي تحوي نسبة منخفضة من البروتين والاحماض الدهنية الاساسية والعناصر الغذائية الضرورية مثل فيتامين سي والزنك والحديد، لها ارتباط وثيق بتساقط الشعر وخشونته وفقدان التصبغ، ما يؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض مبكرا.

لذا ينصح بالاكثار من تناول المصادر الخالية من البروتين مثل البيض والسلمون المشوي، والفواكه والخضروات، والبذور والمكسرات لشعر صحي.

شيخوخة الجلد قبل الاوان: يؤثر النظام الغذائي غير الصحي على صحة الجلد ويسرَع في ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد. في حين ان تناول اطعمة غنية بفيتامينات أ وسي ود وإي ومضادات الاكسدة الرئيسية والفلافونويد، يترك آثارا مفيدة على الجلد.

وينبغي تناول خمس حصص او اكثر من الخضروات والفواكه يومياً للحصول على منظر أكثر شبابا.

صحة الفم المتدهورة: سواء لجهة التهاب اللثة او نزيفها وتسوس الاسنان، وهي علامات سوء التغذية الحاد، ما يعني ان الاكثار من الاطعمة الغنية بالسكر وتجنب الاطعمة التي تحتوي على فيتامين سي، يسهم في تدهور صحة الفم بشكل كبير.

العقل المتعب: في حال معاناتك من مشاكل في التركيز او الذاكرة والتعب المستمر، فإن ذلك يعني ان نظامك الغذائي يفتقد احماض اوميغا 3 الدهنية التي تساعد في التطور المعرفي في جميع مراحل الحياة.

ويمكن الحصول على هذه الاحماض من الجوز وبذور الكتان وزيت السمك والسلمون البري.

مشاكل الجهاز الهضمي: مثل الامساك والاسهال التي تنم عن قلة تناول الالياف. وينصح النساء والرجال كافة بزيادة الالياف في النظام الغذائي لتجنب هذه المشاكل، عن طريق تناول المزيد من الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان، اضافة إلى المكسرات والبذور والمنتجات الطازجة أو المجمدة.

عدم التئام الجروح بسرعة: مشكلة تحدث نتيجة سوء التغذية الناجم عن عدم الحصول على كافة العناصر الغذائية الموجودة في الغذاء. إذ تؤثر النظم الغذائية السيئة على قوة الأنسجة الجديدة ووقت الشفاء ومدى كفاءة الجسم في مقاومة أي عدوى تتسلل إلى الجرح.

وتشدد الدراسات على ضرورة تناول كمية كافية من السعرات الحرارية والبروتينات والمواد المغذية ضروري لالتئام الجروح بشكل صحيح.

المرض بسهولة: إن كنت من الاشخاص الذين يعانون دوماً من الاصابة، فهذا يعني ان جهاز المناعة لديك ضعيف، وبالتالي تحتاجين لتناول الاطعمة الغنية بالمغذيات مثل فيتامينات أ وسي وه والزنك والسلينيوم والحديد وحمض الفوليك.

ولتعزيز صحتك وتجنب الاصابة بالمرض بسهولة، ينبغي زيادة استهلاك الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة خاصة الفواكه الحمضية والخضراوات الورقية والفشار بدون ملح وزبدة والأرز البني.