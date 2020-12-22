طريقة عمل الكشري المصري بكل أسراره مثل المطاعم في المنزل بكل سهولة وطعم خطير Egyptian Koshary

طريقة عمل الكشري المصري هو من أشهر المأكولات الشعبية في مصر، ومن الأطباق المصرية الأصيلة، والمتميزة التي لا تخلو من البيت، وبالرغم من ذلك إلا أن الكثير يحبون تناول الكشري في المطاعم، والمحلات، لأنهم يجدونه مذاقه، وطعمه يختلف عن البيت، ويتميز بالتكلفة المنخفضة، والسعرات الحرارية العالية، وهو يتكون من المكرونة، والعدس، والأرز، والدقة، والبصل، والصلصة الخاصة به، لذلك نقدم لكي الكشري المصري على أصوله، بطريقة، وطعم لن تجديه في أي مكان سوى هنا في ثقفني بطعم مثل المحلات، بل وأفضل منه.

طريقة عمل الكشري المصري بكل أسراره على أصوله وجميع مكوناته:

تستطيعي عزيزتي عمل الكشري المصري بكل سهولة بعمل كل المكونات على حدا بطرق سهلة، وبسيطة.

طريقة عمل الحمص:

يدخل الحمص في عمل الكشري، فهو من مكونات الكشري.

مقادير الحمص:

كوب من الحمص.

رشه كمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

فص ثوم صحيح كما هو.

ماء للسلق.

نصف ملعقة صغير بيكنج صودا.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

طريقة تحضير الحمص:

ضعي الحمص في ماء للنقع مع البيكنج صودا، واتركيه يوم كامل.

في اليوم التالي قومي بتصفية الحمص من الماء، وضعي ماء أخر للسلق على الحمص،ثم أضيفي الكمون، والثوم ليعطي للثوم نكهة جيدة، ثم أضيفي الملح، واتركيه حتي يستوي على النار.

اتركيه لمدة نصف ساعة، أو أكثر، وكل فترة تأكدي إذا قد استوى أو لا عن طريق إخراج الحمص بالملعقة، ومعرف نضجها.

بعد أن تمت تسويته، قومي بتصفية الحمص من الماء، واتركيه على جنب حتى تنتهي من باقي مكونات الكشري.

طريقة عمل العدس أبو جبة، أو الأسمر:

العدس الذي يستخدم في عمل الكشري اسمه عدس أبو جبة في مصر،وربما يختلف اسمه في دول أخرى، فهو يتميز بلونه الأسمر، أو البني.

مقادير عمل العدس:

كوب من العدس.

ماء للسلق، يجب أن تكون كمية الماء حوالي ثلاث أضعاف الماء.

فص من الثوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشه من الكمون.

طريقة تحضير العدس:

في وعاء على النار ضعي به الماء، والعدس، ثم قومي بإضافة الملح، والثوم، والكمون إليهم، وقلبيهم على النار.

اتركي العدس يستوي على النار، لاحظي أن العدس يجب أن يتم تسويته بنسبة 50%، لأنه سوف يوضع مع الأرز أثناء تسويته، وبالتالي لا يفسد شكله، بعد أن ينضج نصف نضج صفيه من الماء، واتركيه.

طريقة عمل البصل المقرمش:

نقدم لكي وصفة جيدة ليصبح البصل مقرمش مثل المحلات.

مقادير البصل:

أربع حبات من البصل مقطع جوليان يعني شرائح، ويفضل البصل الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

زيت للتحمير أو القلي.

طريقة تحضير البصل المقرمش:

قومي بإضافة النشا على البصل، ثم قلبيهم ليتم توزيع النشا على كل البصل، يتم إضافة النشا قبل إنزال البصل في الزيت.

ضعي مقلاة بها زيت غزير على النار، عند وضع البصل يجن أن يكون الزيت ساخن، وقلبيه، ثم بعد ذلك قومي بتهدئة النار، اتركيه لمدة 20 دقيقة، مع التقليب كل فترة.

عندما يصبح البصل لونه ذهبي قومي بإخراجه من الزيت، وضعيه على مناديل مطبخ ليمتص الزيت، وسوف يصبح البصل مقرمش لأطول مدة.

طريقة عمل الكشري(عدس+أرز+شعريه):

لعمل الكشري فهو يتكون من عدة مكونات مثل العدس الذي سبق سلقه، والأرز، والشعرية.

مقادير الكشري:

ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف كوب من الشعرية.

العدس المسلوق.

كوبان من الأرز المصري.

خمس ملاعق من الزيت الذي تم سلق البصل به.

ثلاث أكواب من الماء الساخن.

مكعب من مرقة الدجاج.

ملعقة كبيرة من الملح.

رشه من الكمون.

طريقة تحضير الكشري:

في حلة بها الزيت، والزبدة على النار، ضعي بها الشعرية، وقلبيها باستمرار حتى تأخذ اللون الذهبي.

بعد ذلك أضيف الأرز الذي سبق نقعه وغسله، ثم قومي بتشويح الأرز (أي تقلبيه لمدة دقائق) مع الشعرية.

ثم أضيفي العدس المصفي بعد سلقه إلى الأرز، والشعرية، وقلبيهم لمدة دقيقتين على نار هادئة،ثم أضيفي الملح، والكمون، والماء الساخن، ومكعب المرقة المذاب في بعض من الماء، وقلبيهم، ثم قومي بتغطية الحلة، واتركيها تغلي على نار عالية.

عندما يتم تشرب الماء من الأرز قومي بتقليبه، ثم غطيه، واتركيه لمدة 15 دقيقة على نار هادئة حتى يتم نضجه.

عندما ينضج قومي بإغلاق الغاز، واتركيه.

طريقة عمل المعكرونة:

تعتبر المعكرونة من الأكلات المشهورة التي تدخل في العديد من الأكلات.

مقادير المكرونة:

ستة ملاعق من الزيت الذي تم قلي البصل به.

250جم من المعكرونة العادية مثلاً المقصوصة.

250جم من المكرونة الاسباجيتي.

ملعقة كبيرة من الملح.

ماء للسلق.

طريقة تحضير المكرونة:

في حلة بها ماء مغلي أضيفي إليها الزيت، والملح، ثم قومي بإضافة كلاً من المعكرونة المقصوصة، والاسباجيتي، وقلبيهم، ثم اتركيهم لمدة 10 دقائق مع التقليب.

عندما تنضج المكرونة، قومي بتصفيتها من الماء، بعد ذلك أضيفي ثلاث ملاعق من زيت قلي البصل، وقلبيهم على النار لمدة دقيقة، ثم قومي بإطفاء الغاز، واتركيها.

طريقة عمل صلصة الكشري:

تعتبر الصلصة من مكونات الكشري الضرورية التي لا غني عنها.

مقادير الكشري:

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

ثلاث ملاعق من زيت المتبقي من قلي البصل.

نصف ملعقة بابريكا.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

كوبان من عصير الطماطم.

ملعقتين كبيرتين من الخل.

ملعقة صغيرة من الهريسة( فلفل حار من أحد مكوناته)حسب الرغبة.

شطه حسب الرغبة.

طريقة تحضير صلصة الكشري:

في وعاء على النار ضعي به الزيت، والثوم، وقلبيهم حتى يصفر، ثم أضيفي الصلصة، والهريسة حسب الرغبة، وقلبيهم.

بعد ذلك أضيفي الكزبرة، والبابريكا، والكمون، والشطه حسب رغبتك، وقلبيهم مع بعض.

أضيفي إليهم عصير الطماطم، وقلبيهم،واتركيها على النار حتى يكون قوام الصلصة ثقيل، متماسك، وليس خفيف.

بعد ذلك أضيفي الخل، وقومي بإطفاء النار فوراً عند إضافة الخل.

طريقة عمل دقة الكشري:

تعتبر دقة الكشري من المكونات الأساسية للكشري، فبدونها لا يتم الطعم الأساسي.

مقادير دقة الكشري:

ملعقتين كبيرتين من زيت قلي البصل.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

كوب من الماء.

ملعقة من عصير الليمون.

ربع كوب من الخل.

فلفل حار مقطع مكعبات حسب الرغبة.

شطه حسب الرغبة.

طريقة تحضير دقة الكشري: