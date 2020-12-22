اعرفي فوائد واستخدامات زيت اللافندر الرائعة للبشرة والشعر

زيت اللافندر زيت الخزامي مشهور باستخدامه في الطبخ، حيث يتم إضافته إلى العديد من أطباق الطعام كمادة منكهة تعطيه طعما ونكهة لذيذة ولكن ما لا يعرف عنه أن لزيت اللافندر أهمية وفوائد كثيرة ورائعة للصحة والشعر والبشرة أيضا، حيث يعتبر من أفضل الروائح التي تساعد على التخلص من التوتر والقلق ويعزز جهاز المناعة، ويزيل أيضا رائحة العرق، واستنشاقه مع الماء بواسطة التبخير يساعد في علاج أمراض الجهاز التنفسي وفيما يلي سوف نتعرف على فوائد زيت اللافندر وأهميته.

فوائد زيت اللافندر للبشرة والشعر:

يعتبر زيت اللافندر من أهم الزيوت وأكثرها فائدة للبشرة والشعر ومن أهم هذه الفوائد:

• يطهر البشرة ويحميها من البثور.

• يخفف أعراض الأكزيما والصدفية.

• ينقي البشرة من السموم.

• يساعد في علاج الحروق.

• يساعد في علاج آثار لدغات الحشرات.

• يرطب البشرة ويمنع ظهور التشققات.

• يمنع ظهور الهالات السوداء والتجاعيد.

• يرطب الشعر ويمنحه القوة واللمعان.

• يقضي على حشرات الشعر ويمنع ظهور الفطريات.

• يقوي الشعر ويمنع تساقطه.

طريقة استخدام زيت اللافندر للبشرة:

لزيت اللافندر الكثير من الفوائد والميزات الرائعة للبشرة حيث يمكن:

• استخدام زيت اللافندر في علاج الجروح: حيث يتم تخفيفه بزيت الزيتون ولا يستخدم على البشرة مباشرة حتى لا يسبب الحكة أو الطفح الجلدي.

• استخدام زيت اللافندر عند الاستحمام: حيث يتم توزيعه على الجسم بعد الاستحمام لعلاج جفاف البشرة والحكة.

• استخدام زيت اللافندر في علاج حبوب الشباب: حيث يتم نقع قطعة من القطن بالزيت ووضعها على مكان الحبوب.

• يمكن استخدام زيت اللافندر مع العسل حيث إن هذه الوصفة تساعد في علاج وترطيب البشرة الجافة: يتم إضافة ثلاث أو أربع قطرات من زيت اللافندر إلى معلقة كبيرة من العسل وتخلط جيدا ثم توضع على بشرة نظيفة رطبة وتترك لمدة ١٥ دقيقة ثم تغسل البشرة جيدا بالماء.