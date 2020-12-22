وصفة عمل البسبوسة المرملة الشهية بالعديد من الطرق الناجحة والمضمونة مثل المحلات تماما

هناك عدد كبير للغاية من السيدات التي تسعى للحصول على الوصفة الأصلية لعمل البسبوسة في المنزل، حتى تتمكن من تقديم طبق من الحلوى الناجحة لجميع أفراد الأسرة، وأصبحت السيدات لديهم رغبة كبيرة في تحضير أنواع متعددة من الأطباق في المنزل لتقديم أطباق صحية ونظيفة لأبنائهم، وخصوصاً بعد تفشي فيروس كورونا في العالم، مما يستوجب عليهم ضمان المنتجات التي يتناولها الأولاد في البيت.

تتكون وصفة البسبوسة من:-

كوبين ونصف من دقيق السميد الناعم.

ونصف كوب من السمن البلدي.

ونصف كوب من الدقيق الأبيض.

ونصف كوب من السكر الأبيض.

وملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

وكوب من الزبادي.

وكمية من الشربات.

طريقة عمل البسبوسة في المنزل

ولتزيين البسبوسة نحتاج إلى كمية من المكسرات بالنوع المناسب والمفضل، مثل السوداني أو الفسدق والكاجو.

نقوم أولاً بمزج جميع المكونات ما عدا السميد إلى ان تمتزج جيداً. وبمجرد تجانسها نقوم بإضافة السميد والتقليب حتى يتجانس المكونات بدون المزيد من العجن. ثم نقوم بوضع الخليط في صينية فرن مدهونة بملعقة من الطحينة وتدخل في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 حتى يصبح لونها ذهبي. ونقوم بتحضير الشربات بكوب من السكر مع كوب من الماء ويترك ليغلي خمس دقائق قبل أن يسقى البسبوسة به فور خروجها من الفرن.

طريقة عمل البسبوسة بالمهلبية في المنزل

تعتبر تلك الوصفة مشابهة بشكل كبير للوصفة السابقة، ولكن يزداد عليها وصفة المهلبية، والتي تتكون من:-

علبة من القشطة المعلبة.

ومعقتين كبيرتين من السكر الأبيض.

وربع كوب من الحليب السائل.

وثمان مكعبات من الجبن الكيري.

وثلاثة ملعق كبيرة من النشا.

يتم مزج جميع المكونات على النار حتى تتجانس ويتكثف قوامها، ثم يتم تقسيم عجينة البسبوسة إلى نصفين يوضع نصفها في الصينية وتدخل إلى الفرن ربع ساعة، وبعدها يتم إضافة خليط المهلبية ويغطر بالنصف الآخر من عجينة البسبوسة، وتدخل مرة أخرى إلى الفرن إلى أن يصبح لونها ذهبي، ثم تسقى بالشربات الساخن وتقدم باردة.