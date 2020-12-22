تكثيف الشعر بغزارة ضعي هذا الخليط على فروة رأسك ولن يتوقف شعرك عن النمو

تكثيف الشعر بغزارة مع وصفة تطويل وتكثيف الشعر حيث تعمل الوصفة على زيادة طول الشعر وتحفيز نمو الشعر من الجذور وفي الأماكن الصلعاء، حيث سيكون المكون الأساسي في تلك الوصفة هو الأرز، ومن المعروف عن الأرز أن له فوائد عديدة على الشعر فتزيد من صحته وذلك بحسب التجارب التي مرت بها الكثير من النساء، فهو يحسن ويحفز من نمو الشعر ويعالج مشكلة التساقط نظرا لاحتواءه على فيتامين E وفتامين C، كما يحمي الشعر من التلف ويزيد من نعومته نظرا لاحتواءه على مادة الإنوسيتول فيخفف من احتكاك خصلات شعر الرأس ويزيد من حمايته من العوامل الخارجية مما يحمي شعرك من التلف كما يصلح الشعر التالف ويزيد من نعومته ولمعانه.

تطويل وتكثيف الشعر من الجذور

أوضحنا في الفقرة السابقة أو المكون الأول في وصفة تكثيف الشعر بغزارة هو الأرز فنأخذ منه مقدار خمس ملاعق ونضعهم في إناء فارغ، والمكون الثاني هو قشر ثمرة البرتقال أو اليوسفي وذلك لاحتواءهم على فيتامين C وهو أحد محفزات نمو الشعر مما يساعد في تطويل الشعر وزيادة كثافته، أولا يتم شطف الأرز جيدا ثم نضعه في إناء تمهيدا لرفعها على النار، ثم يضاف إليهم قشر البرتقال ويضاف عليهم مقدار كوب كبير من الماء، وتوضع على النار مقدار 15 دقيقة أو حتى يتغير لونها إلى اللون الأصفر، وبعد رفعها عن النار يجب أولا أن تترك الوصفة لتبرد فلا يجب استخدامها ساخنة، ثم يمكن تعبئتها في زجاجة بها غطاء بخاخ

طريقة استخدام وصفة تطويل الشعر

لاستخدام وصفة تكثيف الشعر يفضل أولا أن يتم استخدامها على شعر نظيف، ثم يتم فرق الشعر إلى نصفين ثم نبدأ بشكل يومي في رش الخليط على الشعر مرتين باليوم، الأولى في الصباح والأخرى قبل النوم، ويمكن تركها على الشعر أو غسيل الشعر بعدها، ولكن في حالة غسيل الشعر فينبغي استخدامها قبل غسيل الشعر ويمكن غمر الشعر بها وتشبيعه جيدا مع عمل مساج وتدليك بأصابع اليد ثم ارتداء الكيس البلاستيكي على الشعر لمدة ساعتين وغسل الشعر بعدها بالماس والشامبو