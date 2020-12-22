كيفية تطويل الاظافر وتبيضها في يوم ،جميع الفتيات يحبون مظهر أيديهن عندما تكون أظافرهن طويلة وبيضاء اللون، فمن الصعب الحصول على أظافر ذات مظهر ناعم ورقيق وفي ذات الوقت قوية؛ حيث أن عدم نمو الأظافر بسرعة له العديد من الأسباب لكن بعد اليوم سيحصلن جميع الفتيات على أظافر طويلة وجميلة، اليوم من خلال مقالنا سنعرض لكم وصفات وطرق تطويل الأظافر وتبيضها وتقويتها في يوم واحد. الليمون لتطويل الأظافر الليمون لتطويل الأظافر المكونات: مبرد أظافر.

القليل من عصير الليمون. طريقة التحضير: نقوم ببرد الأظافر بواسطة المبرد المعدني أو الخشبي حسب الرغبة.

نُحضر وعاء صغير ونضع فيه عصير الليمون وننقع فيه أظافرنا لمدة لا تزيد عن الخمس دقائق ثم نغسل الأظافر بالماء الفاتر.

تُكرر هذه الطريقة ثلاث مرات أسبوعياً. زيت فيتامين E زيت فيتامين E المكونات: كبسولة فيتامين E. طريقة التحضير: نقوم بثقب الكبسولة ووضع الزيت الذي تحتوي عليه الكبسولة على الأظافر مع تدليكها جيداً لدقيقتين.

تُغسل الأظافر بالماء وتكرر هذه الوصفة مرة واحدة يومياً. كيفية تطويل الاظافر وتبيضها في يوم بالشاي الأخضر كيفية تطويل الاظافر وتبيضها في يوم بالشاي الأخضر المكونات: ثلاث ملاعق من الشاي الأخضر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

أربع قطرات من زيت جنين القمح. طريقة التحضير: نُحضر وعاء ونقوم بوضع الشاي الأخضر والملح وزيت جنين القمح ونمزجهم معاً جيداً.

نقوم بنقع أظافرنا في المزيج لمدة خمس دقائق على الأقل.

تُكرر هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً. عصير الليمون وزيت الزيتون لتطويل الأظافر عصير الليمون وزيت الزيتون لتطويل الأظافر المكونات: أربع ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة ونصف من عصير الليمون. طريقة التحضير: نُحضر وعاء ونضع فيه زيت الزيتون وعصير الليمون ونمزجهم معاً جيداً.

نُحضر قطعة من القطن ونغمرها في المزيج ونضع منه على الأظافر.

ويفضل بعد ذلك ارتداء قفازات قطنية وترك المزيج على الأظافر ليلة كاملة للحصول على أفضل النتائج.

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