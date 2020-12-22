وصفة رضوى الشربيني لإزالة كلف الوجه في 3 أيام بطريقة سحرية مذهلة

كلف الوجه مشكلة تواجه الكثيرات من النساء، بل والرجال أيضًا، وهو عبارة عن تصبغات تحدث في البشرة، نتيجة التعرض لمثيرات الجلد مثل أشعة الشمس المباشرة والحرارة العالية، وتحدث أيضًا نتيجة تناول الكثير من المواد الحريفة، مثل الشطة على سبيل المثال. وهي ليست مشكلة دون حل، بل يمكن حلها ببعض الوصفات والطرق الطبيعية، خاصة أنها قد تظهر في الرقبة والوجه والأكتاف، ولا تعرض صحة المصاب بها إلى خطر.

تحقق هذه الوصفة نتائجها في ثلاثة أيام فقط، وهي عبارة عن ملعقة من عسل النحل النقي، وصفار بيضة واحدة كبيرة الحجم. ويمكن تحضيرها بالكيفية التالية:

قومي بوضع صفار البيضة وأضيفي إليها ملعقة العسل، ثم قلبيهما جيدًا، حتى تمام الذوبان. الآن امسحي المنطقة المصابة بالكلف جيدًا ونظفيها، ثم ادهني الخليط، واتركيها على بشرتك لمدة نصف ساعة.

اشطفي بشرتك بمياه دافئة، ويجب استخدام تلك الوصفة ليلًا قبل النوم، وبعد غسل وجهك بالمياه وقبل النوم، ادهني وجهك كاملًا بزيت اللوز الحلو؛ فهو ذو فوائد جبارة في علاج مشاكل البشرة، وتنقيتها من التصبغات.

في هذه الوصفة سوف تحتاجين إلى جوزة الطيب، وزيت اللوز الحلو، وماء ورد، وقليل من البقدونس أو المعدونس كما يطلق عليه في بعض الدول العربية. ويمكن تحضيرها بالكيفية التالية:

أحضري 4 حبات من جوزة الطيب، واطحنيهم حتى تصبح بودر، وكلما كان ناعمًا كلما زادت الفائدة، وأضيفيهم إلى كوب من زيت اللوز الحلو، واتركيهم فترة لا تقل عن أسبوع، ويفضل وضعه في زجاجة لونها غامق أو داكن، وخلال الأسبوع قومي برجّ الزجاجة كل يوم، وبعد مرور الأسبوع قومي باستخدام الزيت المعتق. قومي بدهان الأماكن المصابة، بمعدل مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع، وفي اليوم الذي لا يتم الدهان فيه بخليط زيت اللوز مع جوزة الطيب، نحضر حزمة البقدونس ونغليها في كوب ماء، ثم خذي ماء البقدونس المغلي اغسلي بيه المنطقة المصابة بالكلف أو النمش، ويجب تنظيف البشرة بماء الورد الطبيعي، وامسح المنطقة قبل وضع الدهان، حتى يجف ماء الورد ولا أغسله. وفي هذه الوصفة رجاء الصبر قليلًا للحصول على النتائج، والتخلص من كلف الوجه ، فنتيجة تلك الوصفة لا تظهر قبل 10 أيام، وبعض الحالات حسب حدتها تظهر نتيجتها بعد أسبوعين.

ابتعدي تمامًا عن الخروج والتجول في الشمس، خاصة فترة الظهيرة، إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة جدًا. لا تنس دهان وجهك بواقي من الشمس، ومعامل حماية مرتفع ويمكنك معرفة الأنسب لبشرتك، عن طريق طبيب الجلدية. اشربي الكثير من المياه، لمساعدتك على ترطيب بشرتك. قومي بعمل ماسكات من الوصفات الطبيعية المذكورة، لأنها ترطب البشرة وتمنع عنها الجفاف، مع حمايتها بشكل كبير دون أضرار، لأنها لا تستخدم مواد كيميائية.

نصائح عامة لتجنب حدوث كلف الوجه