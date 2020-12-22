اقوى كريم فعال وساحر في تبييض العانة والابط والكوع والركب والمناطق الداكنة

اقوى كريم فعال وساحر في تبييض العانة كوني دائماً الأجمل وتألقي ببشرة ناعمة ناصعة البياض خالية من البقع الداكنة باستخدام كريمات البشرة التي سوف تقومين بتحضيرها بنفسك في البيت، فالبشرة هي سر جمال المرأة وتحتاج لعناية يومية باستخدام وكثرة استخدام المنتجات متعددة الماركات والمكونات يمكن أن يتلفها ويضرها بشكل كبير، فكوني أنت خبير التجميل لبشرتك واصنعي كريمات تفتيح البشرة بنفسك.

اقوى كريم فعال وساحر في تبييض العانة

هناك الكثير من الطرق والمكونات التي يمكنك استخدامها للحصول على أفضل كريم طبيعي لتفتيح البشرة ومنها:

كريم الكركم وزيت الزيتون:

الكركم من المكونات المشهورة في دول الهند حيث أن جمال المرأة الهندية يعود من استخدام الكركم، فقومي بمزج ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ويمكن استبداله بزيت اللوز وابدئي في خلطهم معاً لتحصلي على خليط كريمي ادهني البشرة والمناطق الحساسة بالخليط واتركيه لحوالي ربع ساعة على الجسم ثم افركي بنصف ليمونة واشطفي الجسم بالماء ويفضل تكرار الاستخدام مرتين في الأسبوع واحرصي على مسح الجسم بماء الورد 3 مرات باليوم.

كريم برش الليمون والبرتقال والزبادي:

يمكنك استخدام هذه الوصفة كبديل للكريمات التجارية الموجودة في الصيدليات، فاخلطي ملعقة كبيرة من الزبادي كامل الدسم وملعقة كبيرة من برش الليمون والبرتقال وافركي البشرة والمناطق الحساسة لمدة 10 دقائق وبعدها تغسل بالماء الفاتر ثم الماء البارد ورطبي بعدها بكريم مرطب للبشرة ويتم استخدام الوصفة كل يوم للحصول على نتائج مرضية.

كريم النعناع

من الكريمات الفعالة ونتائجها سريعة في التفتيح ويمنح البشرة نعومه وترطيب والتخلص من جميع عيوبها، قومي بتحضير حفنه من النعناع المطحون مع ماء دافيء، وقومي بوضع القليل من الماء إلي النعناع حتي الحصول علي شبه عجينه متامسكة، يتم وضع الخليط علي الوجه بالكامل والرقبة ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتي يجف تماما وتغسل البشرة بالماء الفاتر ووضع الكريم المرطب الخاص بكي سوف تلاحظين نتيجة مذهلة من أول استخدام.