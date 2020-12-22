كنز لتكثيف وتطويل الشعر بغزارة ومحاربة الصلع وملأ فراغات فروة الرأس ومنع التساقط 

كنز لتكثيف وتطويل الشعر بغزارة ومحاربة الصلع اعتبر عشبة الروزماري من أفضل أنواع الأعشاب المضمونة للعناية بصحة وتغذية بصيلات الشعر، كما انها تستخدم في الكثير من الوصفات ووصفات الطعام ايضا، وتساعد على إطالة الشعر بغزارة وتملأ فراغات فروة الرأس بالإضافة إلى انها تزيد من كثافته وتمنع التساقط، وتحتوي على خصائص مضادة لالتهابات فروة الرأس ويكون من أفضل الأعشاب المغذية لجذور الشعر وله الكثير من وصفات العناية بالشعر فتابعي معنا الان وصفات هذه العشبة السحرية.

كنز لتكثيف وتطويل الشعر بغزارة ومحاربة الصلع

يوجد الكثير من الطرق التي تستخدم بعشبة الروزماري للعناية بصحة الشعر ومنها الآتي:

سبراي الروزماري لترطيب الشعر:

يعطي سبراي الروزماري ترطيب عميق للشعر ونعومة ولمعان بالإضافة إلى أنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس ويقضل على القشرة والحكة، فاخلطي كوب من الماء مع ملعقة كبيرة من أوراق الروزماري واتركيهم على النار حتى يغلوا جيداً يصفى الخليط ويحفظ بالثلاجة في زجاجة سبراي معقمة لكي تقومين باستخدامها يومياً بعد الانتهاء من غسل الشعر ويدلك الشعر لمدة دقيقة ويترك على الشعر حتى يجف.

شامبو الروزماري لتكثيف الشعر:

يعمل شامبو الروزماري على تكثيف الشعر وتعزيز نموه بغزارة بالإضافة إلى أنه يحد من التساقط وللحصول عليه ما تحتاجين ألا ربع كوب من صابون القشتالة و5 قطرات من زيت الروزماري وكوب من شاي الروزماري المغلي سابقاً، ثم يتم استخدام الشامبو عند غسيل الشعر 3 مرات في الأسبوع، ولكن لا يمكن أن تحضرين كميات كبيرة من هذا الشامبو وتركها لوقت الاستخدام لأنه لا يحتوي على أي مواد كيماوية لذا فهو يتلف بسرعة كبيرة، يفضل تحضير الشامبو قبل كل مرة يتم غسل الشعر فيها تكرر الوصفه مرتين خلال الاسبوع.