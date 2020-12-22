ما سبب ظهور الحبوب على الجسم؟ وطريقة القضاء عليها

ظهور الحبوب على الجسم والقضاء عليها، قد يحدث ونلاحظ فجأة ظهور الحبوب على الجسم ولا نعرف السبب وراء ذلك، ولكنها تسبب الشعور بالضيق والإحراج منها لأنها تغير في شكل الجسم اللطيف، وقد تقود للإصابة ببعض المشاكل الصحية الأخرى يجب أن نتعرف على طريقة التعامل مع حبوب الجسم بشكل صحيح حتى لا تسبب أي مضاعفات أخرى والتعرف على سبب ظهورها.

سبب تكون حبوب الجسم

تتكون حبوب الجسم على الجسم بشكل مفاجئ نتيجة لبعض العوامل منها:

تعرق الجسم نتيجة لزيادة في المجهود أو النشاط البدني، ويحدث نتيجة لهذا أن تتراكم قطرات العرق على الجسم فيجذب المزيد من البكتيريا التي تتراكم في مسام الجسم وبالتالي تظهر الحبوب.

ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

ومن ذلك نجد أن العرق هو العامل الأساسي في ظهور حبوب الجسم، يجب أن نهتم بإزالة العرق بشكل متواصل لمنع تكون تلك الحبوب ولحماية الجلد من الأذى.

طرق التخلص من حبوب الجسم

يمكن خلال بعض العادات إزالة حبوب الجسم ومنع تكون حبوب الجسم بشكل نهائي مثلا:

التقشير

يتخلص الجسم بشكل يومي من خلايا الجلد الميتة، وتظل متراكمة على الجسم مما يجعل الجسم مصدر لنمو البكتيريا وجذب المزيد منها، بالإضافة لأن تراكم الأتربة والعرق على الجسم يسد مسام الجسم بالمواد المضرة وهنا تظهر الحبوب، ولتجنب كل ذلك يجب تقشير الجسم بشكل دائم لفتح مسام الجسم والتخلص من خلايا الجلد الميتة.

الاستحمام

بعد يوم طويل وشاق ومتعب يعرق الجسم ويتراكم العرق طوال الوقت، لذلك فإنه بعد انتهاء اليوم يجب أن نقوم بالاستحمام بشكل يومي لتنظيف الجسم وتطهيره.

الملابس

الملابس لها دور كبير في حماية الجسم من تكون الحبوب عليه، لأن الملابس الواسعة والفضفاضة تسمح بسهولة تنفس الجسم ومسامه، كما أنها تسمح بتبخر العرق بشكل أسرع، وتقلل من فرص حدوث حساسية الجلد.

جفاف الجلد

بعض مناطق الجسم يجب أن نحافظ عليها بتركها جافة طوال الوقت لأن جعلها رطبة يجعلها مصدر لنمو البكتيريا مما يسبب ظهور الحبوب أو اسوداد تلك المناطق مثل منطقة الأعضاء التناسلية وتحت الإبطين والجبهة، ويفضل وضع مستحضرات منع العرق على الجسم طوال الوقت.