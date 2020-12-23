عرايس اللحمة السورية: أفضل طريقة تحضير وأسرار نجاحها خطوة بخطوة

عرايس اللحمة تُعد من أشهر الأكلات الشرقية في المطابخ العربية، خاصة المطبخ اللبناني والمطبخ الفلسطيني والسوري، وكثير من الاشخاص يطلقون على تلك الوصفة الحواوشي، الذي يتميز بمذاقه الشهي ورائحته القوية الجذابة، التي تجعل الجميع يعشقون تناوله، وتعد وجبة متكاملة، فيوجد منها عرايس باللحم ويوجد عرايس الدجاج أيضاً، كما تُقدم بجانب المشاوى، كما أنها يفضل بجانبها المخللات، ، ويمكن تحضيره في البيت بكل سهولة داخل الفرن أو على الفحم، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل عرايس اللحمة السورية.

ست وحدات خبز شامي.

500 جرام لحمة مفرومة.

كأس كبير من الطماطم المبشورة.

150 جرام من شرائح البصل.

ملعقة من الثوم المفروم.

كوب متوسط من شرائح الفلفل الرومي.

6 ملاعق صغيرة زيت ذرة.

¼ كوب كبير من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من الشطة المجففة.

ملعقة متوسطة من صلصة الطماطم.

2 ملعقة بهارات لحمة.

⅓ ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ملعقة من الملح.

ضعي وعاء حراري مناسب على نار هادئة، ثم ضيفي إليه مقدار الزيت، ثم اتركيه حتى يدفأ.

اسكبي البصل، وشرائح الفلفل، ومقدار الثوم فوق الزيت، ثم اتركيهم حتى يذبل كل منهما.

ضيفي مقدار اللحم المفروم إلى خليط البصل والثوم، ثم اتركيه لمدة 10 دقائق حتى ينضج اللحم.

قومي بوضع الشطة المجففة، والفلفل الأسود، والملح، والبهارات، وباقي التوابل فوق خليط اللحم، ثم اخلطيهم جيدا.

وزعي مقدار صلصة الطماطم، والطماطم وباقي المكونات إلى خليط اللحم، ثم اتركيه لمدة عشر دقائق، حتى تنضج المكونات جيدا.

امزجي الزيت مع مقدار الماء جيدا، ثم قومي بتقطيع الخبز إلى 4 أجزاء.

قومي بحشو الخبز بخليط اللحم، ثم ادهني الخبز بخليط الزيت من جميع الجهات.

ضعي الخبز بالصينية، ثم ضعيه بالفرن حتى ينضج ويصبح جاهز للتقديم.

مكونات عرايس اللحمة السوريةطريقة عمل عرايس اللحمة السورية

في الختام نتمني أن نكون أستوفينا لكم متابعينا من خلال موقعنا أفضل طريقة عمل عرايس اللحم في المنزل بطعم خطير.