أسهل طريقة لعمل روج الشفايف الثابت الطبيعي في المنزل بخطوات سهلة

يمكن عمل روج الشفايف الثابت الذي يدوم على مدار اليوم من منزلك، بدل من شرائه من المحلات بأسعار باهظة الثمن، وتجنب المواد الكيمائية التي تسبب تشقق الشفاه وتلفها، فكثير من النساء تبحث عن روج الشفاه السحري والثابت الذي يدوم طول اليوم، لتظهر جمالها وتألقها في بيتها وأمام زوجها، وفي المناسبات والحفلات، وعلى الرغم من وجود ألوان وأشكال مختلفة من روج الشفاه تباع في مراكز التجميل والأسواق، ولكن تفضل السيدات صنعه في المنزل لتضمن السلامة لبشرتها، لأنه يحتوي على المواد الطبيعية التي تعمل على ترطيب وتلطيف البشرة وحمايتها من الجفاف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل روج الشفايف الثابت الطبيعي، في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة تجعل شفاهك جميلة وجذابة.

مكونات عمل روج الشفايف الثابت

يحتوي هذا النوع من الروج على بعض المكونات الطبيعية التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو. نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز. ملعقة من زيت فيتامين E. ملعقة من شمع العسل. أي لون من الألوان الطبيعية التي ترغبين فيها. علبة من الروج الفارغة.

طريقة التحضير

يتم تحضير روج الشفايف الثابت في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء به ماء ونتركه على النار حتى يغلى.

نقوم بوضع طبق فوق الإناء ثم نضع شمع العسل وزيت اللوز ونتركه على النار حتى يذوب الخليط.

بعد ذلك نقوم بوضع زبدة الكاكاو ونقلب حتى يمتزج الخليط مع بعض.

بعد ذلك نضع زيت الفيتامين ونقلب ثم نضع أي لون من الألوان الطبيعية التي تناسبك.

نترك الخليط على البخار لبضع دقائق ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد.

يتم وضع الخليط في إناء مناسب وهكذا يكون جاهز للاستخدام.

طريقة عمل مرطب جوز الهند للشفايف

يعتبر مرطب جوز الهند من المرطبات الطبيعية التي تعمل على نعومة الشفاه وتساعد على تقشيرها وحمايتها من الضرر والجفاف وسوف نتعرف على الخطوات والمكونات وهى كما يلي:-