طريقة عمل صابون النعناع وماسك النعناع للعناية بالبشرة وتفتيحها في أقل من أسبوع

صابون النعناع من أقوى أنواع الصابون الذي يساعد على إزالة البقع السوداء والداكنة من الوجه، ويعمل على ترطيب البشرة وتفتيحها، وينصح عمل هذا النوع من الصابون في المنزل حتى نحصل على النتيجة المطلوبة، لأن جميع أنواع الصابون الموجودة بالأسواق، لا تحتوي على المواد الطبيعية الكافية التي تساعد على إزالة المشكلات التي تواجه المناطق الحساسة في الجسم، والنعناع معروف باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي تعمل على ترطيب وتبييض بشرة الوجه في وقت قصير، ويساعد على التخلص من القشرة التي تصيب فروة الرأس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صابون النعناع وماسك النعناع بالمنزل بأبسط الطرق.

مكونات عمل صابون النعناع بالمنزل

تحتوي طريقة عمل هذا النوع من الصابون الطبي على المكونات الآتية:-

700 ملي لتر من الماء المعقم الخالي من الشوائب. 10 ملاعق كبيرة من الصابون المبشور. عدد 7 ملاعق من مادة الجلسرين. عدد 5 نقاط من زيت النعناع.

طريقة التحضير

هناك بعض الخطوات التي يجب أن نقوم بإتباعها في طريقة تحضير صابون النعناع وهى كما يلي:-

نقوم بوضع الصابون المبشور والماء المعقم في إناء كبير.

نقوم بوضع الماء والصابون على نار هادئة حتى الغليان.

بعد أن يذوب الصابون تماماً في الماء نقوم بإضافة الجلسرين ونقلبهم جيداً.

نقوم برفع الإناء من على النار، ونضيف للخليط زيت النعناع.

بعد أن يبرد الخليط نقوم بتعبئة في علبة مناسبة.

طريقة تحضير ماسك النعناع

هناك طرق كثيرة لعمل ماسك النعناع سوف نتعرف على واحدة منها من خلال الخطوات التالية:-

نقوم بإحضار نصف ثمرة من الخيار. عدد 10 ورقات من النعناع. عدد 1 ملعقة كبيرة من عسل أبيض. نقوم بخلط جميع المكونات السابقة جيداً. نضع خليط هذه المكونات على الوجه لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بماء بارد. نكرر هذه العملية مرتين في الأسبوع.

يحتوي العسل الأبيض على خصائص تعمل على تبييض الوجه وإزالة البقع السوداء.

وإزالة البقع السوداء. يعمل الخيار على ترطيب البشرة لاحتوائه على خصائص تعمل على تهدئة الالتهابات.

يعمل النعناع على شد مسام الوجه وترطيب البشرة.

فوائد ماسك النعناع