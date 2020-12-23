طريقة عمل اللقيمات السعودية اللذيذة الهشة بطريقة سهلة وبسيطة جداً

تعتبر اللقيمات السعودية من الحلويات المتميزة المشهورة عند السعوديين التي تمتاز بالطعم اللذيذ الشيق، ويطلبها الكثير من الناس صغاراً وكباراً ولا أحد منهم يمل منها، وهي تقدم في وجبة الإفطار أو بين الوجبات وخصوصاً في شهر رمضان، ويطلق عليها كثير من الأسماء منها الزلابية أو لقمة القاضي أو العوامة أو اللقيمات، وتجد كل ست بيت صعوبة في تحضيرها ولكن تمتاز هي بسهولة التحضير وسرعة عملها،ويمكن تقديمها بالشربات أو السكر الناعم، وسوف نقدم لحضراتكم مكوناتها وطريقة تحضيرها بالتفصيل.

مكونات اللقيمات السعودية

تحتوي اللقيمات السعودية على عدة مكونات بسيطة في إمكانيات معظم الناس سوف تقوموا بعملها دون تردد وهذه المكونات سوف يتم عرضها الآن وهي:

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من الزبادي.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

بيضة واحدة.

رشة من الملح.

زيت للقلي.

الشربات

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصرة من الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة الإعداد والتحضير

يتم تحضير اللقيمات بطريقة سهلة وبسيطة جداً وبدون أي صعوبة في ذلك وهذه الطريقة كالتالي: